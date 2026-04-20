20 de abril de 2026 Inicio
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Fuerte respuesta de China al embajador de Estados Unidos en Argentina: "Prejuicios ideológicos"

Peter Lamelas había dado una entrevista en la que había asegurado que Argentina debía estar preocupada "en temas de seguridad, comunicaciones e infraestructura clave". "Sus comentarios ignoran la realidad y ponen al descubierto mentalidad de suma cero de la Guerra Fría", lanzaron.

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Lamelas había dado una entrevista durante su visita a Salta.

Lamelas había dado una entrevista durante su visita a Salta.

La embajada de China en la Argentina difundió un duro comunicado en respuesta a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, quien había cuestionado el rol del gigante asiático en América Latina.

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A través de su portavoz, la representación china acusó al diplomático de “atacar y difamar deliberadamente” la relación bilateral entre Buenos Aires y Beijing. El texto sostiene que sus afirmaciones “ignoran la realidad”, están atravesadas por “prejuicios ideológicos” y reflejan una lógica propia de la Guerra Fría.

En ese sentido, el comunicado expresó “fuerte descontento y rotundo rechazo” a los dichos del funcionario estadounidense, a quien también le atribuyeron promover una mirada de confrontación entre bloques y de disputa por áreas de influencia.

Desde la embajada remarcaron además que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha definido el vínculo con China como “el más importante del mundo”, al tiempo que ha manifestado su intención de profundizar la cooperación entre ambas potencias.

Como parte de su defensa, Beijing puso sobre la mesa el peso de la relación económica bilateral: aseguró que actualmente operan unas 73.000 empresas estadounidenses en territorio chino, con inversiones que superan los 1,2 trillones de dólares y un crecimiento sostenido en los últimos años. Según indicaron, la mayoría de esas compañías planea continuar e incluso ampliar su presencia en el país asiático.

El cruce se produjo luego de que Lamelas, en una entrevista en El Tribuno de Salta, advirtiera sobre la expansión de China en la región y planteara preocupaciones por el carácter estatal de su sistema económico, en el marco de una renovada competencia geopolítica en América Latina.

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