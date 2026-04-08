Donald Trump anunció que Irán no enriquecerá uranio y retirará su material nuclear tras el alto el fuego El presidente de Estados Unidos aseguró en Truth que Teherán desmantelará sus capacidades nucleares, en el marco de una tregua de dos semanas y negociaciones en curso. Por + Seguir en







Donald Trump anunció que Irán no enriquecerá uranio y retirará su material nuclear tras el alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán no continuará con el enriquecimiento de uranio y que retirará todo su material nuclear como parte del entendimiento alcanzado tras el anuncio de un alto el fuego por dos semanas en el conflicto entre ambos países.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario sostuvo que Washington trabajará de manera coordinada con Teherán en esta nueva etapa. “Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad (procedentes de bombarderos B-2)”, expresó.

En esa línea, Trump detalló que estos materiales permanecen bajo estricta vigilancia satelital y que no fueron alterados desde el ataque previo. Además, remarcó que continúan las aciones bilaterales para reducir aranceles y sanciones, con avances en varios puntos del acuerdo. “Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados”, agregó.

image Advertencia por aranceles a quienes apoyen a Irán En una segunda publicación, el mandatario estadounidense lanzó una advertencia directa a los países que respalden militarmente a Irán. “Un país que suministre armas militares a Irán será gravado inmediatamente con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a los Estados Unidos de América, con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones!”, escribió.

El mensaje refuerza la presión económica como herramienta central de la política exterior de Washington en medio de la frágil tregua, mientras se mantienen abiertas las negociaciones con el régimen iraní.

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