Alerta en Japón por un sismo de gran escala: activaron el alerta de tsunami y ordenaron evacuaciones El terremoto se registró en el norte del país y provocó olas que podrían intensificarse. Las autoridades pidieron a la población trasladarse a lugares elevados y mantenerse en resguardo. Por + Seguir en







Alerta en Japón por un sismo de gran escala: activaron el alerta de tsunami y ordenaron evacuaciones

Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió este lunes el norte de Japón y encendió las alarmas en la región. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una advertencia de tsunami que alcanza a la prefectura de Iwate y la isla de Hokkaid.

El sismo ocurrió a las 16.53 (hora local) con epicentro en el océano Pacífico. Según los primeros reportes, ya se registraron olas cercanas al metro de altura, aunque no se descarta que puedan escalar hasta los tres metros en las próximas horas.

La intensidad del temblor se hizo sentir incluso en Tokio, donde edificios de gran porte experimentaron movimientos perceptibles pese a la distancia con el epicentro.

image A través de un comunicado, la JMA instó a la población a evacuar de inmediato las áreas costeras y ribereñas, y dirigirse hacia zonas elevadas o estructuras preparadas para emergencias. Además, advirtió que el fenómeno podría repetirse en forma de sucesivas olas, por lo que pidió no abandonar los refugios hasta que se levante la alerta.

En paralelo, el gobierno japonés convocó a un comité de emergencia para analizar la situación y solicitó a los ciudadanos extremar las precauciones mientras se evalúan posibles daños.