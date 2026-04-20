Tiroteo en México: murieron dos personas y cuatro resultaron heridas en las pirámides de Teotihuacán

Embed - C5N on Instagram: "DOS MUERTOS EN MÉXICO POR UN TIROTEO EN LAS PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN Una balacera se registró este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, y dejó al menos dos muertos y varios heridos. El agresor disparó desde la Pirámide de la Luna. Según datos preliminares, cuatro personas resultaron heridas de bala, mientras que otras dos se lesionaron tras caer desde la pirámide. En tanto, el IMSS-Bienestar informó que recibió a siete personas, entre ellas una menor de edad, a raíz del ataque. Hasta el momento no se identificó al atacante."
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