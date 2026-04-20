Tiroteo en México: murieron dos personas y cuatro resultaron heridas en las pirámides de Teotihuacán Un hombre asesinó a una mujer canadiense en la Pirámide de la Luna y luego se suicidó. Cuatro mujeres de Colombia, Rusia y Canadá resultaron heridas. Todavía no se identificó al atacante. Por + Seguir en







Zona Arqueológica de Teotihuacán, en México.

Un hombre abrió fuego desde la Pirámide de la Luna en en zona Arqueológica de Teotihuacán, en México, y mató a una mujer canadiense además de herir a otras cuatro mujeres, dos de Colombia, una de Rusia y una de Canadá. El agresor finalizó el ataque suicidándose.

Otras tres personas terminaron lesionadas al escapar del ataque y caer por las escaleras de la pirámide. "Del total de personas atendidas, cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad", enumeró el Servicio Público de Salud (IMSS) y confirmó que fueron atendidas en el Hospital General de Axapusco.

Embed - C5N on Instagram: "DOS MUERTOS EN MÉXICO POR UN TIROTEO EN LAS PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN Una balacera se registró este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, y dejó al menos dos muertos y varios heridos. El agresor disparó desde la Pirámide de la Luna. Según datos preliminares, cuatro personas resultaron heridas de bala, mientras que otras dos se lesionaron tras caer desde la pirámide. En tanto, el IMSS-Bienestar informó que recibió a siete personas, entre ellas una menor de edad, a raíz del ataque. Hasta el momento no se identificó al atacante." View this post on Instagram La Pirámide de la Luna es la segunda más grande del complejo arquitectónico con 43 metros de altura. Desde allí, el tirador comenzó a disparar alrededor del mediodía de este lunes. Testigos del hecho refirieron haber escuchado cerca de 20 detonaciones de arma de fuego.

El levantamiento del cuerpo del agresor y su identificación quedó a cargo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El Gabinete de Seguridad informó que tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona Arqueológica se desplegó un operativo coordinado que permitió el aseguramiento de un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Qué dijo la presidenta de México sobre el ataque en Teotihuacán La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó al Gabinete de Seguridad "investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos", se solidarizó con las "personas afectadas y sus familias" y aseguró que está en contacto con la embajada de Canadá. "Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente", remarcó en X.

"Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad", indicó la mandataria. Sheinbaum puso a disposición al personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura para "brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Claudiashein/status/2046310500217040909?s=20&partner=&hide_thread=false Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026