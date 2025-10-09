Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Se estima que alrededor de 20 rehenes vivos serán puestos en libertad a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 presos palestinos y otros 1.750 detenidos.

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo histórico para ponerle fin al conflicto bélico que estalló hace dos años en la franja de Gaza. En ese sentido, ya se puso en marcha la primera fase, que tiene como objetivo liberar a los 48 rehenes vivos o muertos con condiciones impuestas previamente.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Puntualmente, Hamás se comprometió a poner en libertad a los rehenes a cambio de que los israelíes liberen alrededor de 2.000 presos palestinos, 250 de ellos con prisión perpetua en cárceles israelíes, y también a otros 1.750 detenidos que continúan en manos de los islamistas. Además, solicitaron la retirada parcial de los ejércitos.

En un plazo de 72 horas, el grupo islamista deberá liberar a unos 20 rehenes vivos, mientras que el Ejército israelí se retirará del territorio palestino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que los rehenes serán liberados "probablemente el lunes, incluyendo los cuerpos de los fallecidos".

Durante las negociaciones en El Cairo, Hamás presentó a los mediadores una lista de prisioneros palestinos cuya liberación de cárceles israelíes exige en esta primera fase del plan de tregua, luego se liberará al resto de los capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Si bien no hay confirmaciones oficiales por parte de Israel alrededor de los nombres que podrían integrar el primer listado, sí comenzaron a trascender algunos.

En la lista estarían incluidos Marwan Barghouti, Nael Barghouti, Ibrahim Hamed, Ahmad Sa'adat, Hassan Salameh y Abbas al-Sayed, que son considerados de la "línea roja" de Israel, por lo que desde Hamás se encuentran terminantemente determinados a no liberarlos. Medios locales afirman que "exigir a estos terroristas significa más guerra y la completa destrucción de Gaza" y que se negaron a entregar los cuerpos de los hermanos Yahya y Mohammed Sinwar.

Entre los rehenes capturados en Gaza también hay personas con orígenes latinoamericanos como los argentinos Ariel y David Cunio, Eitan Horn y Lior Rudaeff y la colombiana Elkana Bohbot.

El acuerdo de paz ha sido celebrado de forma unánime por los principales líderes internacionales, como así también por las familias de los secuestrados, que esperan que sean liberados con vida.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Según el sitio Moked Bitajon, los nombres de los rehenes que serían liberados en esta primera tanda serían alrededor de 20, de acuerdo con la lista difundida a través de su canal de Telegram:

1. Matan Angrest

2. Ziv Berman

3. Alon Ohel

4. Yosef-Chaim Ohana

5. Avitan Or

6. Avitar David

7. Elkana Bohbot

8. Gali Berman

9. Segev Kalfon

10. Rom Breslavsky

11. Guy Gilboa-Dalal

12. Matan Tsengauker

13. Eitan Horn

14. Maxim Harkin

15. Nimrod Cohen

16. Bar Kuperstein

17. Eitan Mor

18. Omri Miran

19. David Cuneo

20. Ariel Cuneo