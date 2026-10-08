La escritora canadiense fue reconocida por una obra que combina poesía, ensayo, traducción y literatura clásica. Sus textos recuperan mitos y autores de la Antigüedad para abordar el amor, el deseo, la pérdida y las relaciones humanas.

Quién es y qué escribió Anne Carson, la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026

Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026 por su extensa trayectoria como poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica. Nacida en Toronto en 1950, Su obra se caracteriza por vincular la tradición grecolatina con formas contemporáneas y por explorar los límites entre distintos géneros literarios.

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Estudió lenguas clásicas en la Universidad de Toronto, donde obtuvo su doctorado en 1981, y también ejerció la docencia en distintas universidades. A lo largo de su carrera combinó la investigación académica con la creación literaria y desarrolló una particular forma de recuperar textos antiguos para abordar conflictos y experiencias del presente.

Uno de sus primeros libros fundamentales fue Eros the Bittersweet , publicado en 1986. A partir de la poesía de Safo, Carson analiza el deseo amoroso y la tensión entre placer y sufrimiento. El libro anticipó una de las principales características de su escritura: utilizar la tradición clásica como punto de partida para explorar experiencias universales.

En Glass, Irony, and God (1995) aparece The Glass Essay , uno de sus textos más reconocidos. El poema combina autobiografía, crítica literaria y relato para abordar el abandono y el duelo, mientras la obra de Emily Brontë se convierte en parte central de la historia.

Dos años después llegó Autobiography of Red: A Novel in Verse (1998), considerada una de sus obras más importantes. Carson recuperó un antiguo relato sobre Gerión, un monstruo derrotado por Heracles, y lo transformó en una novela en verso sobre un joven que atraviesa el amor, el deseo y la pérdida.

En The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos (2001), llevó esa experimentación hacia la historia de una relación marcada por la infidelidad. El libro está dividido en 29 episodios y combina versos de John Keats con una narración sobre el deterioro de una pareja.

Carson también se destacó por sus traducciones de la literatura griega. Entre ellas sobresale If Not, Winter: Fragments of Sappho (2002), una versión de los fragmentos conservados de la poeta griega. También tradujo tragedias de Sófocles y Eurípides.

Otro de sus trabajos más personales es Nox (2010), realizado tras la muerte de su hermano Michael. La obra reúne fotografías, documentos, cartas y textos en una edición desplegable que incorpora además una traducción de una elegía de Catulo dedicada a su propio hermano.

En los años siguientes, Carson profundizó su búsqueda de nuevas formas. Float (2016) está compuesto por 22 cuadernillos que pueden leerse en distintos órdenes, mientras que Wrong Norma (2024) reúne textos que atraviesan diferentes géneros y disciplinas.

Con una obra que desafía las fronteras entre poesía, ensayo, narrativa y traducción, Anne Carson convirtió a los clásicos en una materia viva para la literatura contemporánea y construyó una voz propia que ahora fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2026.