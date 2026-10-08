8 de octubre de 2026 Inicio
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Entregaron el Premio Nobel de Literatura a una autora canadiense por el "cruce de géneros y lenguajes artísticos"

Es poeta, ensayista, profesora de literatura clásica y traductora, su primer libro se publicó en 1996. El jurado destacó sobre su tarea: "Inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

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Anne Carson obtuvo el Premio Nobel de Literatura 2026. 

Anne Carson obtuvo el Premio Nobel de Literatura 2026. 

La autora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura por el "cruce de géneros y lenguajes artísticos". Es poeta, ensayista, profesora de literatura clásica y traductora, su primer libro se publicó en 1996. El jurado destacó sobre su tarea: "Inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

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Anne Carson nació en Toronto, Canadá, en 1950. En 1981 presentó y publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos, titulada Odi et Amo Ergo Sum. Desde entonces, desarrolló una trayectoria que combina la escritura poética con la traducción y la enseñanza en distintas universidades.

Su obra se caracteriza por el vínculo entre la investigación filológica y la búsqueda de nuevas posibilidades para el lenguaje poético. La propia Carson señaló que la etimología constituye uno de los principales puntos de partida de su trabajo. En sus traducciones de textos de la Antigüedad clásica, además, no se limita a trasladar los originales a otro idioma, sino que construye interpretaciones literarias con una identidad propia.

Entre sus trabajos se encuentra If Not, Winter (2002), volumen en el que reúne su traducción de los fragmentos conservados de la poeta griega Safo. También llevó al inglés obras de la tragedia clásica, como Electra (2001) y Antígona (2015), de Sófocles, y Las Bacantes (2015), de Eurípides.

Bibliografía de Anne Carson

  • Odi et Amo Ergo Sum ; Tesis (Ph.D.) / Anne Carson Giacomelli. Toronto: Universidad de Toronto, 1981
  • Eros, el agridulce : Un ensayo. Princeton: Princeton University Press, 1986.
  • Charlas breves. London, Ontario: Brick Books, 1992.
  • Plainwater: Ensayos y poesía. Nueva York: Knopf, 1995.
  • Vidrio, ironía y Dios / introducción de Guy Davenport. Nueva York: New Directions, 1995.
  • Taller salvaje / Ann [sic] Carson, Kay Adshead, Bridget Meeds. Londres: Faber and Faber, 1997. [“El ensayo sobre vidrio”]
  • Autobiografía de Rojo: Una novela en verso . Nueva York: Knopf, 1998.
  • El vidrio y Dios . Londres: Cape Poetry, 1998.
  • Economía de lo no perdido: Una lectura de Simonides de Keos con Paul Celan . Princeton: Princeton University Press, 1999.
  • Hombres en su tiempo libre. Nueva York: Knopf, 2000
  • Electra / Sófocles; traducción de Anne Carson; con introducción y notas de Michael Shaw. Oxford: Oxford University Press, 2001.
  • La belleza del marido: un ensayo de ficción en 29 tangos . Nueva York: Knopf, 2001.
  • Si no, invierno: Fragmentos de Safo / Safo; traducido por Anne Carson. Nueva York: Knopf, 2002.
  • Wonderwater: Alice Offshore / Roni Horn, con anotaciones de Anne Carson. Libros de artista. Göttingen: Steidl, 2004.
  • Decreación: Poesía, ensayos, ópera . Nueva York: Knopf, 2005.
  • Lecciones sobre el duelo: Cuatro obras de Eurípides; traducción de Anne Carson. Nueva York: New York Review Books, 2006.
  • Una Orestíada: Agamenón de Eisco, Electra de Sófocles, Orestes de Eurípides / traducido por Anne Carson. Nueva York: Faber and Faber, 2009.
  • Nox . Nueva York: New Directions, 2010
  • «Electra» y otras obras de teatro / Sófocles; editado por Peter Burian y Alan Shapiro; traducido por Anne Carson; con introducción y notas de Michael Shaw. Nueva York: Oxford University Press, 2010.
  • Antígona / Sófocles; traducción de Anne Carson; ilustraciones de Bianca Stone; diseño de Robert Currie. Nueva York: New Directions, 2012.
  • Red Doc> . Nueva York: Knopf, 2013
  • Más bien no. París: Centro de Escritores y Traductores, Universidad Americana de París; Londres: Sylph Editions, 2013.
  • Ifigenia entre los tauros / Eurípides; traducción de Anne Carson con introducción de Glenn W. Most y Mark Griffith. Chicago: University of Chicago Press, 2014.
  • El entrenamiento Albertine . Nueva York: New Directions, 2014.
  • Hack wit / Roni Horn; con glosario de Anne Carson. Göttingen: Steidl, 2015
  • Charlas breves / con un nuevo epílogo del autor y una nueva introducción de Margaret Christakos. London, Ontario: Brick Books, 2015.
  • Antígona de Sófocles / traducción de Anne Carson. Londres: Oberon, 2015.
  • Las báquicas de Eurípides : una nueva versión de Anne Carson. Londres: Oberon, 2015.
  • Flotar . Nueva York: Knopf, 2016
  • Norma Jean Baker de Troya: una versión de la Helena de Eurípides . Londres: Oberon, 2019.
  • Manual de estrategia de H of H. Nueva York: New Directions, 2021.
  • Norma equivocada . Nueva York: New Directions, 2024.
  • El género del sonido . Londres: Silver Press, 2025 [Publicado originalmente en Glass, Irony, and God, New Directions, 1995]

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