Quién es Tyler Robinson, el sospechoso que fue arrestado por el asesinato de Charlie Kirk

El FBI confirmó la identidad del asesino del influencer conservador pro Trump, durante un acto en Utah. Los casquillos de municiones presuntamente usada por el joven, tenían mensajes escritos como ‘Hey, fascista’ y ‘Bella Ciao’.

El FBI confirmó la identidad del asesino de Charlie Kirk en Utah, se trata de Tyler Robinson , un joven de 22 años que hace horas fue arrestado por las autoridades. La noticia de su detención l a anunció el presidente estadounidense Donald Trump, durante una entrevista televisiva .

Según explicaron las autoridades, un familiar de Tyler Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quien luego llamó al sheriff local después de que el joven de 22 años le había confesado o insinuado que había cometido el crimen.

El gobernador de Utah, Spencer Cox , exclamó "¡Lo tenemos!" , frente a la prensa estadounidense, gracias a las cámaras de video en la zona, pudieron identificar que Robinson arribó a la Universidad del Valle de Utah a primeras horas de la mañana en un vehículo Dodge Challenger.

"Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente", expresó Cox.

Eso no es todo, sino que un familiar del joven le contó a las autoridades, que durante las horas previas al asesinato, durante el 10 de septiembre, había hablado con Robinson quién le dijo que Charlie Kirk se iba a presentar en Utah, y que " no le agradaba y los puntos de vista que tenía ", aparentemente porque "Kirk esparcía odio" .

Además, el FBI brindó detalles sobre el rifle que encontraron, con el que se cometió el asesinato del influencer conservador, cuyos casquillos -sin disparar- tenían mensajes escritos como "¡Oye fascista! ¡Atrápalo!", "oh bella ciao, bella ciao" y "si lees esto eres gay jajaja".

Donald Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Estados Unidos continúa conmocionado por el asesinato de Charlie Kirk durante un acto en Utah. En este marco, el presidente Donald Trump anunció que condecorará al influencer conservador con la Medalla Presidencial de la Libertad, así lo contó durante su discurso en un nuevo acto aniversario del atentado terrorista a las Torres Gemelas.

Tras conmemorar a los ciudadanos fallecidos durante el ataque del 11 de septiembre de 2001, Trump comenzó su discurso recordando al influencer: "Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas".

En esa línea añadió que "Lo extrañamos mucho, pero no me cabe duda de que la voz de Charlie y la valentía que infundió en los corazones de innumerables personas, especialmente jóvenes, perdurarán".

El joven de 31 años, fundador de Turning Point USA y figura prominente del Partido Republicano, falleció el miércoles tras recibir un disparo en la garganta durante un acto que realizaba en la Universidad del Valle de Utah, reunido con cientos de miles de personas.

La Medalla Presidencial de la Libertad fue creada en 1963 por el presidente John F. Kennedy reconoce a quienes han hecho contribuciones excepcionales a la seguridad nacional, la paz mundial o al progreso cultural y social. Entre los distinguidos figuran nombres como Martin Luther King Jr., Rosa Parks, la Madre Teresa de Calcuta, Angela Merkel y Steven Spielberg. En el deporte, leyendas como Muhammad Ali, Michael Jordan y Simone Biles también han sido homenajeados.