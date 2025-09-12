El FBI identificó a Tyler Robinson como el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

12 de septiembre de 2025 Inicio
Las autoridades detallaron que el sujeto fue arrestado tras confesar el crimen a una persona cercana a su familia quien lo delató. "¡Lo tenemos!", exclamaron. El sospechoso fue arrestado pocas horas después del tiroteo.

El FBI identificó a Tyler Robinson, un joven de 22 años, como el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk. Durante una conferencia de prensa brindaron detalles de cómo llegaron al sospechoso, a quien pusieron bajo custodia pocas horas después del tiroteo.

Según explicaron las autoridades, un familiar de Tyler Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quién luego llamó al sheriff local después de que el joven de 22 años le había confesado o insinuado que había cometido el crimen.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, exclamó "¡Lo tenemos!", frente a la prensa estadounidense, gracias a las cámaras de video en la zona, pudieron identificar que Robinson arribó a la Universidad del Valle de Utah a primeras horas de la mañana en un vehículo Dodge Challenger.

También expresaron que cuando lo arrestaron, el sospechoso usaba una ropa similar a la que circuló en internet cuando las imágenes del asesino fueron compartidas en redes sociales: "Una camiseta marrón lisa, pantalones cortos de color claro, un sombrero negro con un logotipo blanco y zapatos de color claro".

Eso no es todo, sino que un familiar del joven le contó a las autoridades, que durante las horas previas al asesinato, durante el 10 de septiembre, había hablado con Robinson quién le dijo que Charlie Kirk se iba a presentar en Utah, y que "no le agradaba y los puntos de vista que tenía", aparentemente porque "Kirk esparcía odio".

Además, el FBI brindó detalles sobre el rifle que encontraron, con el que se cometió el asesinato del influencer conservador, cuyos casquillos -sin disparar- tenían mensajes escritos como "¡Oye fascista! ¡Atrápalo!", "oh bella ciao, bella ciao" y "si lees esto eres gay jajaja".

También pudieron entrevistar a un compañero de cuarto de Robinson, quien les mostró mensajes que intercambió con Tyler mediante la plataforma Discord, donde el usuario donde le contaba aparentemente dónde había dejado un rifle envuelto con una toalla. Las autoridades luego recuperaron un rifle Mauser calibre .30 de cerrojo oculto en un bosque.

