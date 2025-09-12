12 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump aseguró que tienen "bajo custodia" al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

En medio de una búsqueda sin precedentes para dar con el asesino del joven militante, el presidente de los Estados Unidos anunció "con un alto grado de certeza, lo tenemos" y que "alguien muy cercano a él lo delató". Por el momento no revelaron su identidad.

Por
Donald Trump aseguró que tienen bajo custodia al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Donald Trump anunció que un sospecho fue arrestado por el homicidio de Charlie Kirk, y se encuentra "bajo custodia". El presidente de los Estados Unidos adelantó que llegaron a esta persona porque "alguien muy cercano a él lo delató", y que tienen un "alto grado de certeza, lo tenemos".

quien es tyler robinson, el sospechoso que fue arrestado por el asesinato de charlie kirk
Te puede interesar:

Quién es Tyler Robinson, el sospechoso que fue arrestado por el asesinato de Charlie Kirk

El asesinato del joven militante conservador conmovió y movilizó a todo Estados Unidos, Trump explicó durante una entrevista para el canal Fox News que "creo que, con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia... todos hicieron un gran trabajo, trabajamos con la policía local, el gobernador, todos hicieron un gran trabajo".

Durante el día de ayer, el FBI reveló las primeras imágenes y el video del sospechoso, un joven con anteojos, gorro y remera manga larga negra, que se baja desde un tejado, tras disparar contra Charlie Kirk. Sin embargo, Trump no identificó al sospechoso, y se espera una próxima conferencia de prensa de las autoridades para brindar más detalles al respecto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FoxNews/status/1966474360102731862&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Donald Trump, sobre la condena a Jair Bolsonaro: "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo"

Donald Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Asesinato de Charlie Kirk: cómo los medios y figuras estadounidenses reflejaron la muerte del activista pro Trump

La reacción de los medios y referentes de Estados Unidos tras la muerte de Charlie Kirk

Kamala Harris junto a Joe Biden.

Estados Unidos: Kamala Harris admitió que fue "imprudente" que Joe Biden decidiera ir por la reelección

Cinco de los deportados tienen antecedentes penales.

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

Murió Charlie Kirk, el activista pro Trump que recibió un disparo en un acto en Estados Unidos.

Murió Charlie Kirk, el activista pro Trump que recibió un disparo en un acto en Estados Unidos

Rating Cero

Miles de fanáticos visitarán el lugar.

Cosquín Rock 2026: confirmaron el cronograma de cada jornada

Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante en medio del escándalo

La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante tras los rumores de romance con Evangelina Anderson

En esta serie, una familia se enfrenta con los secretos de su pasado.
play

Es un drama polaco de Netflix, tiene solo 5 capítulos y te atrapa con su final inesperado

La taquilla de las últimas películas de Marvel no fueron las mejores, solo dos films del UCM lograron que reflotara en estos últimos años.

¿Crisis creativa? Marvel estaría perdiendo más de US$600 millones en sus películas desde que lo impulsa Disney

Emilia Mernes se robó todas las miradas con su nuevo look deportivo.

El look de Emilia Mernes para entrenar con el que renovó su imagen: calzas y top lila

últimas noticias

Miles de fanáticos visitarán el lugar.

Cosquín Rock 2026: confirmaron el cronograma de cada jornada

Hace 14 minutos
Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

Hace 19 minutos
Cómo preparar unos ricos chipá caseros.

Sin horno ni sartén: la receta deliciosa para comer unos ricos chipá

Hace 24 minutos
La presencia de estas flores no solo añade belleza al paisaje, sino que también refuerza la conexión entre la naturaleza y las tradiciones del país. 

Qué flores son las más representativas de Argentina según la inteligencia artificial

Hace 26 minutos
play

Coimas en ANDIS: bloquearon las cajas de seguridad de los Kovalivker

Hace 30 minutos