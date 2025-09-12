Donald Trump aseguró que tienen "bajo custodia" al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk En medio de una búsqueda sin precedentes para dar con el asesino del joven militante, el presidente de los Estados Unidos anunció "con un alto grado de certeza, lo tenemos" y que "alguien muy cercano a él lo delató". Por el momento no revelaron su identidad. Por







Donald Trump anunció que un sospecho fue arrestado por el homicidio de Charlie Kirk, y se encuentra "bajo custodia". El presidente de los Estados Unidos adelantó que llegaron a esta persona porque "alguien muy cercano a él lo delató", y que tienen un "alto grado de certeza, lo tenemos".

El asesinato del joven militante conservador conmovió y movilizó a todo Estados Unidos, Trump explicó durante una entrevista para el canal Fox News que "creo que, con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia... todos hicieron un gran trabajo, trabajamos con la policía local, el gobernador, todos hicieron un gran trabajo".

Durante el día de ayer, el FBI reveló las primeras imágenes y el video del sospechoso, un joven con anteojos, gorro y remera manga larga negra, que se baja desde un tejado, tras disparar contra Charlie Kirk. Sin embargo, Trump no identificó al sospechoso, y se espera una próxima conferencia de prensa de las autoridades para brindar más detalles al respecto.