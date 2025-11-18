Se definieron los 12 cabezas de serie para el Mundial 2026: la Selección argentina presente Con la última fecha de las Eliminatorias de la UEFA, se determinaron los últimos países en formar parte del bombo 1 de la próxima Copa del Mundo, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Hay nuevos clasificados. Por







El sorteo de la fase de grupos se celebrará el 5 de diciembre.

La expectativa por la Copa del Mundo 2026 crece día a día y mientras todavía hay selecciones en lucha por un lugar en la cita mundialista, ya se conocieron los 12 países cabeza de serie que formarán parte del bombo 1 del Mundial que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos entre el próximo 11 de junio y 19 de julio, con la presencia de la Selección argentina como defensora del título.

Tras finalizar las Eliminatorias de la UEFA se terminaron de conocer a los partícipes del primer bolillero, de cara al sorteo próximo a desarrollarse este viernes 5 de diciembre en Washington donde 48 seleccionados se dividirán en cuatro bombos con 12 equipos en cada uno.

México (Grupo A y protagonista del partido inauguran en el Azteca), Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D) fueron las primeras tres cabezas de serie, por ser los anfitriones del certamen. En tanto, los otros nueve lugares estarán ocupados por los seleccionados que mejor ubicados se encuentren en el ranking FIFA. Y es acá donde aparecen: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.