5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es Alvin Hellerstein, el juez que presidirá el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York

El magistrado se desempeñó como abogado del Ejército de los Estados Unidos y luego ejerció en el sector privado. En mayo de 1998, Bill Clinton lo designó juez federal de Manhattan. También participó en casos de alto perfil, como una acusación de plagio contra Shakira y la cerealera, Vicentin.

Por
En1998

En1998, Bill Clinton lo designó juez federal de Manhattan. 

Te puede interesar:

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de EEUU en Venezuela

Maduro comparecerá ante la justicia norteamericana junto a su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida y está imputada en la misma causa. Ambos permanecen alojados desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

El ahora detenido, enfrenta cargos que lo señalan como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas. Flores, en tanto, es investigada por presuntas tareas de apoyo logístico y financiero a esa estructura.

maduro detenido

A cargo de todo el proceso estará a cargo de Hellerstein, quien a lo largo de los últimos años se convirtió en uno de los magistrados en actividad con más tiempo de carrera dentro del sistema federal.

Quién es Alvin Hellerstein, el juez a cargo del juicio contra Nicolás Maduro

Alvin Hellerstein nació en Nueva York en 1933, y se desempeñó como abogado del Ejército de los Estados Unidos, e incluso ejerció luego en el sector privado. Si bien asumió el estatus de magistrado senior en 2011, continuó al frente de causas judiciales.

En mayo de 1998, el por entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton lo designó como juez del Distrito Sur de Nueva York. Y a lo largo de los últimos años estuvo a cargo de reconocidos procesos judiciales de relevancia mundial.

Entre los casos más resonantes que pasaron por su juzgado figuran los reclamos por daños derivados del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. También está al frente del caso del venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista acusado de narcotráfico.

Hugo Armando “Pollo” Carvajal

Otro de los casos conocidos que pasaron por la corte fue el pedido que el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, entre otras instituciones y organismos internacionales, iniciaron contra la cerealera argentina Vicentin para rastrear las transferencias de esa empresa al exterior luego de que entre en default.

Por otro lado, en el rubro del espectáculo, el magistrado también participó en la denuncia por plagio contra Shakira: el cantante dominicano Ramón Arias Vásquez demandó a la cantante colombiana y Sony music ya que consideraba que Loca, el hit que se popularizó en 2010, era un plagio del tema Loca con su Tiguere, escrita en 1998 por Arias Vásquez.

En ese entonces, el juez consideró que Loca es una “copia ilegal” del tema compuesto por el cantante dominicano y sólo condenó a la disquera.

Shakira
La cantante colombiana expresó su emoción por este nuevo hito en su carrera.

La cantante colombiana expresó su emoción por este nuevo hito en su carrera.

En 2019, varias mujeres habían iniciado una denuncia contra el cineasta Harvey Wainstein por abuso sexual. Si embargo, desestimó 17 demandas y también eliminó a todos los demás demandados, a excepción de Wainstein, y dispuso que no se podría tratar a sus empresas asociadas como una organización mafiosa.

En su fallo, Hellerstein explicó que la medida la tomó porque “la demanda no mostraba suficientemente que el resto hayan ayudado, apoyado o facilitado el tráfico sexual”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

China exhortó al gobierno de EEUU a liberar a Maduro. 

China volvió a exigir la liberación de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

Fuertes subas en la apertura de Wall Street.

La captura de Maduro hace disparar las acciones de petroleras estadounidenses

Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York tras su captura en Venezuela.

Suiza congeló los activos de Maduro para prevenir la fuga de fondos

un video con inteligencia artificial recreo el momento de la detencion de maduro

Un video con Inteligencia Artificial recreó el momento de la detención de Maduro

Nicolás Maduro fue fotografiado una vez capturado por las Fuerzas estadounidenses.

Qué delitos se le atribuyen a Maduro

Maduro comparece ante la justicia de EEUU.

Maduro, por primera vez ante la justicia de EEUU: lo trasladaron al tribunal en helicóptero

Rating Cero

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 
play

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

“ Ahora te la vas a ver conmigo. Termino con esto y te voy a buscar”, le dijo Migueles al periodista

El fuerte cruce que protagonizó el novio de Wanda Nara en Punta del Este: amenazó a un periodista

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata
play

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata

Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

Qué manera de mirarte, le escribió Demichelis a Camila Debenedetti.

Filtraron los mensajes que Martín Demichelis le mandó a una modelo argentina: "Sos..."

últimas noticias

JD Vance no estaba en su casa al momento del incidente.

En plena intervención en Venezuela, detuvieron a un hombre por intentar entrar a la casa del vice de Trump

Hace 13 minutos
play

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de EEUU en Venezuela

Hace 21 minutos
play
La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Hace 38 minutos
play
Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

Hace 40 minutos
China exhortó al gobierno de EEUU a liberar a Maduro. 

China volvió a exigir la liberación de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

Hace 1 hora