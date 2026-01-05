El magistrado se desempeñó como abogado del Ejército de los Estados Unidos y luego ejerció en el sector privado. En mayo de 1998, Bill Clinton lo designó juez federal de Manhattan. También participó en casos de alto perfil, como una acusación de plagio contra Shakira y la cerealera, Vicentin.

Tras la detención de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, el juez federal Alvin Hellerstein será quien presidirá el juicio penal contra el expresidente de Venezuela. El proceso se desarrollará desde este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York , con sede en Manhattan, una de las jurisdicciones federales más influyentes de Estados Unidos.

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de EEUU en Venezuela

Maduro comparecerá ante la justicia norteamericana junto a su esposa, Cilia Flores , quien también fue detenida y está imputada en la misma causa. Ambos permanecen alojados desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

El ahora detenido, enfrenta cargos que lo señalan como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas. Flores, en tanto, es investigada por presuntas tareas de apoyo logístico y financiero a esa estructura.

A cargo de todo el proceso estará a cargo de Hellerstein, quien a lo largo de los últimos años se convirtió en uno de los magistrados en actividad con más tiempo de carrera dentro del sistema federal.

Alvin Hellerstein nació en Nueva York en 1933, y se desempeñó com o abogado del Ejército de los Estados Unidos , e incluso ejerció luego en el sector privado . Si bien asumió el estatus de magistrado senior en 2011, continuó al frente de causas judiciales.

En mayo de 1998, el por entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton lo designó como juez del Distrito Sur de Nueva York. Y a lo largo de los últimos años estuvo a cargo de reconocidos procesos judiciales de relevancia mundial.

Entre los casos más resonantes que pasaron por su juzgado figuran los reclamos por daños derivados del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. También está al frente del caso del venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista acusado de narcotráfico.

Hugo Armando “Pollo” Carvajal

Otro de los casos conocidos que pasaron por la corte fue el pedido que el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, entre otras instituciones y organismos internacionales, iniciaron contra la cerealera argentina Vicentin para rastrear las transferencias de esa empresa al exterior luego de que entre en default.

Por otro lado, en el rubro del espectáculo, el magistrado también participó en la denuncia por plagio contra Shakira: el cantante dominicano Ramón Arias Vásquez demandó a la cantante colombiana y Sony music ya que consideraba que Loca, el hit que se popularizó en 2010, era un plagio del tema Loca con su Tiguere, escrita en 1998 por Arias Vásquez.

En ese entonces, el juez consideró que Loca es una “copia ilegal” del tema compuesto por el cantante dominicano y sólo condenó a la disquera.

Shakira La cantante colombiana expresó su emoción por este nuevo hito en su carrera. Redes sociales

En 2019, varias mujeres habían iniciado una denuncia contra el cineasta Harvey Wainstein por abuso sexual. Si embargo, desestimó 17 demandas y también eliminó a todos los demás demandados, a excepción de Wainstein, y dispuso que no se podría tratar a sus empresas asociadas como una organización mafiosa.

En su fallo, Hellerstein explicó que la medida la tomó porque “la demanda no mostraba suficientemente que el resto hayan ayudado, apoyado o facilitado el tráfico sexual”.