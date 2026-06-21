21 de junio de 2026 Inicio
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Quién es Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia que busca ser un nuevo Javier Milei

Se apoda "el Tigre" y prometió "liberar a Colombia del establishment y de los de siempre". El líder utraderechista de 47 años lideró los resultados del balotaje de este domingo y venció al progresista Iván Cepeda.

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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha que busca ser el Javier Milei de Colombia.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia.

Abelardo de la Espriella tiene 47 años, está casado con Ana Lucía Pineda y tiene cuatro hijos, familia a la que involucró activamente en su campaña. Se apoda "El Tigre" en vez de "El león", pero aspira a ser el Javier Milei de Colombia y prometió "liberar a Colombia del establishment y de los de siempre".

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia.
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"A pocas horas de mis últimos encuentros con miles de Defensores de la Patria, sé que mis enemigos seguirán atacando; pero también sé que el rugido de esta manada es más fuerte", apuntó el abogado en un acto partidario a 10 días de la primera vuelta, cuando le ganó al favorito de Gustavo Petro por tres puntos porcentuales.

Como tras su primer triunfo, el presidente de Argentina, Javier Milei, lo felicitó por su "histórica" victoria y definió: "Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico".

"La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", celebró el jefe de Estado argentino.

Qué propone Abelardo de la Espriella para Colombia

Se postuló como candidato presidencial por el partido de ultraderecha Defensores de la Patria junto a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo. Sus promesas de campaña fueron terminar con los procesos de paz con grupos armados, legalizar el porte de armas para civiles, eliminar ministerios, sacar a Colombia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, y recomponer las relaciones entre Colombia e Israel, entre otros.

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El empresario dice defender la Patria, la familia, la economía de libre mercado, la reducción del Estado y la propiedad privada. De la Espriella se opone a la interrupción voluntaria del embarazo, al feminismo, a la eutanasia y a la adopción homoparental. En campaña prometió cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que procesa a los exguerrilleros y exmilitares que han cometido crímenes de lesa humanidad en Colombia.

Durante toda la campaña, su familia estuvo en primer plano en sus redes sociales, haciendo hincapié en la relación con su esposa. Se casaron en 2008, cuatro años después de que el abogado se divorciara de Yoly Illidge.

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Es licenciado y magíster de Derecho por la Universidad Sergio Arboleda, tiene un posgrado en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Externado de Colombia, otro posgrado en Derecho administrativo por la Universidad del Rosario y un doctorado honoris causa en Derecho por la Universidad Autónoma del Caribe.

Como empresario fundó la línea de ropa de lujo masculina De La Espriella Style, la empresa de vino Fratellone, el ron Defensor y el café Hope by Animal Voices. También es uno de los dueños del restaurante Místico. A excepción de su firma de abogados, el conjunto de sus compañías cerró 2025 con pérdidas netas debido a mal desempeño, según publicó el medio local La Silla Vacía.

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"Yo quiero muchos empresarios exitosos en mi gobierno que, como yo, vengan a ser Patria y a no cobrar el sueldo porque la causa más importante es el país", había propuesto De la Espriella en campaña.

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