Putin alertó por el riesgo del inicio de una tercera guerra mundial por los conflictos con Ucrania, Israel e Irán

Ante este panorama, Putin habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para pedirle por la seguridad del personal ruso que se encuentra en las instalaciones cerca del Golfo Pérsico.

"El primer ministro Netanyahu estuvo de acuerdo con eso y el presidente Donald Trump también prometió apoyar nuestras demandas legítimas", expresó Putin.

Putin 21-6-25

Sin embargo, las tensiones entre los países que participan en el conflicto, sumado a la guerra entre Rusia y Ucrania, y los intereses de Estados Unidos, podría generar un punto de no retorno y que ocurra una tercera guerra mundial.

Ante este panorama, Putin no se demostró tranquilo, sino que aseguró que "hablo sin ninguna ironía. Por supuesto, hay mucho potencial de conflicto, está creciendo, y está delante de nuestras narices, y nos afecta directamente", comenzó.

Inmediatamente, añadió que "esto requiere, por supuesto, no sólo nuestra cuidadosa atención a los acontecimientos que tienen lugar, sino también la búsqueda de soluciones, preferiblemente por medios pacíficos, en todas las direcciones".

En relación con una posible solución diplomática al conflicto entre Israel e Irán, Putin expresó que "es mejor no adelantarse para no perjudicar el proceso, pero en mi opinión, existen posibles puntos en común. Estamos presentando nuestra postura a ambas partes. Como saben, estamos en contacto con Israel y nuestros amigos iraníes. No buscamos mediar, solo proponemos ideas. Y si son atractivas para ambos países, nos alegraremos".