La rutina diaria de 10 minutos que hace un futbolista de 33 años para prevenir lesiones

Después de una fractura y una operación que complicó su carrera, el jugador incorporó nuevos ejercicios para extender su rendimiento a lo largo del tiempo. ¿En qué consiste?

Este futbolista juega en la MLS y ha enfrentado a Lionel Messi.

Este futbolista juega en la MLS y ha enfrentado a Lionel Messi.

  • Sebastian Lletget tiene 33 años y juega de mediocampista en el FC Dallas de la MLS.
  • En 2017 sufrió una fractura en el pie que lo dejó fuera de las canchas por varios meses.
  • Durante su recuperación, el futbolista incorporó nuevos hábitos saludables.
  • Diseñó una rutina de ejercicios que solo toma 10 minutos al día y lo ayuda a prevenir lesiones.

Las sesiones de entrenamiento y los planes de alimentación son claves para los deportistas de élite, especialmente si quieren seguir compitiendo en un alto nivel de exigencia después de los 30 años. En ese contexto, un futbolista profesional reveló su rutina diaria de 10 minutos para prevenir lesiones.

Se trata del estadounidense Sebastian Lletget, de 33 años, actual mediocampista del FC Dallas. Después de sufrir una compleja fractura en el pie en 2017, que lo obligó a pasar por el quirófano y complicó su regreso a las canchas, encaró un trabajo de recuperación que cambió su perspectiva.

"Lo que les digo a los chicos es que tienen que convertir esto en un estilo de vida. Podés cuidarte e incorporar algunos hábitos saludables. No me refiero solo a la nutrición, sino también a la movilidad y a cosas que solo toman 15 minutos al día. Notás una gran diferencia", aseguró a la revista GQ.

"Quiero jugar todo el tiempo que pueda. Crucemos los dedos para que no pase nada grave, que en el deporte puede pasar. Pero si puedo hacer algo al respecto, no quiero arrepentirme después y pensar: '¡Maldita sea! Si hubiera dedicado solo 10 minutos al día a esto'", explicó.

Sebastian Lletget

Así es la rutina de 10 minutos de Sebastian Lletget

Según Lletget, la experiencia que acumuló a lo largo de más de 15 años de carrera profesional lo ayudaron a diseñar la rutina de movilidad y ejercicios que mejor se adapta a su rendimiento. "Creo que he probado suficientes cosas como para saber qué me funciona y qué no", sostuvo.

Su rutina de 10 minutos consiste en ejercicios básicos de movilidad, como "un entrenamiento de cadena anterior y posterior para cuádriceps e isquiotibiales que incluye ejercicios con bandas elásticas para los glúteos: sentadilla española y sentadilla parcial".

Además, hace "lanzamientos y recepción de balón medicinal, step-up, step-down, step-up en el suelo, sentadilla a una pierna con rotación y curl nórdico inverso" y luego trabaja "la aceleración y desaceleración con sprints y ejercicios de resistencia". "También se incluyen diferentes planos de movimiento: sagital, frontal y transversal", detalló.

