12 de agosto de 2026 Inicio
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Trabajadores del Garrahan anunciaron un paro y movilización contra el ajuste en salud

Los trabajadores reclaman una recomposición salarial y mayor presupuesto para las prestaciones de salud.

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Trabajadores del Garrahan anunciaron un paro y movilización contra el ajuste en salud

Trabajadores del Garrahan anunciaron un paro y movilización contra el ajuste en salud

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Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un paro de 48 horas en rechazo al veto del Gobierno a la ley de emergencia pediátrica, y en reclamo de recomposición salarial y mayor presupuesto para garantizar el acceso a la salud.

En la segunda audiencia, declararán cinco testigos
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La medida de fuerza se extenderá desde las 7 de la mañana del viernes 11 de septiembre hasta las 7 hs del domingo. Además, ese viernes los trabajadores realizarán una movilización a las 15.30 desde el Congreso hasta Plaza de Mayo junto a la Asociación Gremial Docente de la UBA y otros sectores del sindicalismo combativo.

El secretario general de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, sostuvo que el veto a la emergencia pediátrica provocó “una bronca terrible” entre los trabajadores del hospital. “Este veto, lejos de ser una señal de fortaleza, es un recurso desesperado de un gobierno en crisis. Por eso, la respuesta no puede esperar: vamos a profundizar la lucha”, afirmó.

El dirigente sindical también puso el foco en la situación salarial y el funcionamiento del hospital. Según señaló, la recomposición de los ingresos es “una necesidad urgente”, mientras continúan las renuncias y el “vaciamiento hospitalario”.

“Está planteada la realización de una movilización multitudinaria junto a la universidad para rodear el Congreso e imponer el rechazo a todos los vetos”, señaló.

Trabajadores del Garrahan exigen a las centrales obreras que adhieran al paro

Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE, cuestionó el rol de las centrales sindicales y consideró que la CGT y las CTA deberían convocar a un paro general en defensa de la salud, la educación y los salarios.

“Con estos vetos definidos ayer por el gobierno, las centrales sindicales de la CGT y la CTA deberían convocar el paro general, involucrando al conjunto de los trabajadores en la defensa de la salud, la educación y el salario”, sostuvo.

Sin embargo, Oroz remarcó que los trabajadores del Garrahan no esperarán una convocatoria de las centrales. “No vamos a esperarlos, necesitamos intervenir ya, en un contexto donde el gobierno está golpeado”, afirmó.

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