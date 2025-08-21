21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Murió "el juez más amable del mundo": la historia del referente de la Justicia de Estados Unidos

Frank Caprio trascendió por la escucha y empatía hacia los acusados. Tenía 88 años.

Por
Caprio era un referente de la justicia estadounidense por su trato humano y compasivo.

Caprio era un referente de la justicia estadounidense por su trato humano y compasivo.

Redes Sociales

Frank Caprio apodado "el juez más amable del mundo" murió en Estados Unidos, a los 88 años, luego un tratamiento contra el cáncer de páncreas que padecía hace años.

Cristian Graf se refirió al hallazgo en su casa.
Te puede interesar:

Crimen en Coghlan: Cristian Graf rompió el silencio y aseguró que "no sabe cómo llegó el cuerpo ahí"

Fue reconocido en el mundo por un fallo en el que perdonó una multa de tránsito por exceso de velocidad máxima: la historia dice que el hombre estaba trasladando a su hijo enfermo de cáncer a un hospital.

Su carisma lo llevó a tener su propio programa televisión donde daba cátedra de qué importante es la escucha en cada caso en particular. En Caught in Providence el jurista presentaba los casos y se movía con empatía y solidadaridad hacia los acusados.

Embed

En el ciclo trataba casos reales que había protagonizado en la Corte Municipal de Providence, en la capital del estado de Rhode Island, durante casi cuatro décadas. Despés de su retiro, la ciudad renombró la sala del tribunal municipal con su nombre.

La familia de Caprio confirmó su deceso en redes sociales: "Amado por su compasión, humildad e inquebrantable fe en la bondad de las personas, el juez Caprio marcó la vida de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y fuera de ellos. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella indeleble en todos los que le conocieron”, escribieron.

Agregaron: "En su honor, que cada uno de nosotros nos esforcemos por traer un poco más de compasión al mundo, como lo hizo todos los días". Mientras, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee ordenó que las banderas del estado permanezcan a media asta en su memoria. Lo recordó como un “tesoro” y “un símbolo de empatía en la magistratura”, en la red social X.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El muro no es una estructura continua sino que tiene secciones de vallas, muros y barreras naturales. 

Revelaron por qué Estados Unidos pinta de negro el muro fronterizo con México

El Merval y los ADRs continúan con la tendencia bajista.

En medio de la sesión en el Congreso, los ADRs y los bonos se desplomaron tras un arranque positivo

Donald Trump y Lisa Cook.

Estados Unidos: Donald Trump pidió la renuncia de Lisa Cook, gobernadora de la FED

Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos ante las amenazas de EEUU.

Estados Unidos, "dispuesto a usar todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Los activos argentinos tuvieron una jornada para el olvido.

Paliza a las acciones argentinas: los ADRs cayeron hasta 7% y el Merval bajó un 4% en medio de la volatilidad de tasas

El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios.

Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos

Rating Cero

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

Adam Sandler y Drew Barrymore vuelven a ser la pareja del momento en Netflix.
play

Adam Sandler y Drew Barrymore vuelven a ser la pareja del momento en Netflix: qué película sigue escalando en las tendencias

Llegó a Netflix ¿Qué pasó ayer? Parte II y está siendo todo un éxito en la popular plataforma de streaming.
play

La Parte II de Qué pasó ayer es furor en Netflix: cómo sigue la historia del grupo de amigos

Moda: en Netflix: ¿Cuál es la película del momento?.
play

El nuevo romance de Netflix vuelve a poner en escena los estereotipos sobre la moda y los cuerpos: cuál es la película del momento

Tras un historial de idas y vueltas, todo indica que Rafaella Santos, hermana de Neymar, y el futbolista Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, se encuentran listos para dar un paso decisivo en su relación

¿Se casan? La hermana de Neymar tendría planes de boda con un famoso jugador de Brasil

La China Suárez compartió una foto íntima de Mauro Icardi.

En medio de los rumores de embarazo, la China Suárez subió una sugestiva foto de Mauro Icardi para desmentir los rumores

últimas noticias

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

Hace 15 minutos
Laura Lavega.

Lavega: "No se puede retroceder en lo que costó tantos años de lucha"

Hace 17 minutos
El Indec dio a conocer los índices de ventas de supermercados.

En junio, las ventas en supermercados crecieron apenas un 0,8% interanual

Hace 26 minutos
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Tras los incidentes en Independiente - U de Chile, el Gobierno insistió con las SAD en el fútbol argentino

Hace 33 minutos
play

Francos, sobre el escándalo de los audios de las coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Hace 57 minutos