Por qué Emmanuel Macron usó anteojos de sol en su discurso en el Foro de Davos

El presidente de Francia utilizó lentes oscuros durante su exposición en Suiza, por lo que se viralizó en las redes sociales.

Por
Emmanuel Macron usó anteojos de sol en el Foro de Davos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, brindó su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza y generó sorpresa debido a que utilizó anteojos de sol por un inconveniente ocular, por el que tiene el ojo derecho rojo e inflamado, aunque definió la afección como "completamente inofensiva".

Francia: revelan el video que muestra cómo fue el robo del siglo en el Louvre
Francia: revelan el video que muestra cómo fue el "robo del siglo" en el Louvre

Macron sufrió un derrame ocular que lo llevó a usar anteojos de sol en varias actividades durante la última semana. En este marco, había sido observado con el problema ocular unos días antes, tras presentarse en la base militar de Istres, en el sur de Francia.

El francés, quien había sido visto con anteojos de sol durante una inspección de tropas al aire libre ese mismo día, comenzó su discurso de Año Nuevo a las fuerzas armadas francesas reconociendo su apariencia: "Disculpen la fea apariencia de mi ojo. Es, por supuesto, algo completamente inofensivo".

Emmanuel Macron Foro Económico Mundial Davos 20 enero 2026
Emmanuel Macron, presidente de Francia.

"Basta con ver una referencia involuntaria al 'Ojo del Tigre'... Para quienes capten la referencia, es una señal de determinación", bromeó, en relación a la saga de Rocky.

Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Macron sostuvo que "no hay que dejarse impresionar" y que "hay que mantener la calma" frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y acusó a la Casa Blanca de intentar "debilitar y subordinar a Europa" mediante una competencia comercial.

El mandatario galo se refirió también a la situación de Groenlandia, luego de que Trump admitiera su intención de que Estados Unidos se apodere de la isla: "No hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca". En esa línea, criticó la amenaza del republicano de imponer aranceles comerciales a los países que se opongan a una anexión del territorio por parte de Estados Unidos

