Emmanuel Macron le respondió a Donald Trump en Davos: "No hay que dejarse impresionar" por las amenazas

El presidente francés expuso en el Foro Económico Mundial, donde acusó a Washington de intentar "debilitar y subordinar a Europa" mediante una competencia comercial.

Emmanuel Macron le respondió a Donald Trump desde el Foro Económico Mundial en Davos.

Emmanuel Macron le respondió a Donald Trump desde el Foro Económico Mundial en Davos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expuso este martes en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, foro donde este miércoles hablará Javier Milei. Sostuvo que "no hay que dejarse impresionar" y que "hay que mantener la calma" frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y acusó a la Casa Blanca de intentar "debilitar y subordinar a Europa" mediante una competencia comercial.

javier Milei coincidirá en un evento con Donald Trump. 
Milei modificó su agenda en Davos: participará de la firma del Consejo de Paz que impulsa Trump

El mandatario galo se refirió también a la situación de Groenlandia. "No hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca", subrayó. En esa línea, criticó la amenaza de Trump de imponer aranceles comerciales a los países que se opongan a una anexión del territorio por parte de Estados Unidos. "Apuntan abiertamente a debilitar y subordinar a Europa", denunció.

En medio de las tensiones, Macron llamó a "no hay que dejarse impresionar" por la política coercitiva de Estados Unidos y recomendó "mantener la calma".

El presidente francés subrayó que los aranceles son "inaceptables, sobre todo si se usan para sacar una ventaja territorial", por lo que instó a sus socios de la UE a no dudar en aplicar el mecanismo "anticoerción", que el bloque aplica en caso de guerra comercial y cuando "no somos respetados y no se respetan las reglas del juego".

"No debemos tener dudas en usarlo", dijo y reiteró que "Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta".

Por qué Emmanuel Macron dio su discurso con anteojos de sol

Macron sorprendió a varios por el uso de anteojos de sol al momento de exponer en Davos. Se debe a una afección ocular que, según él, es "completamente inofensiva", pero que le dejó el ojo derecho rojo e hinchado. Ya se había manifestado sobre el tema unos días antes, tras presentarse en la base militar de Istres, en el sur de Francia.

El francés, quien había sido visto con anteojos de sol durante una inspección de tropas al aire libre ese mismo día, comenzó su discurso de Año Nuevo a las fuerzas armadas francesas reconociendo su apariencia: "Disculpen la fea apariencia de mi ojo. Es, por supuesto, algo completamente inofensivo".

"Basta con ver una referencia involuntaria al 'Ojo del Tigre'... Para quienes capten la referencia, es una señal de determinación", bromeó, en relación a la saga de Rocky.

