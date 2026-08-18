18 de agosto de 2026 Inicio
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Tensión en el Golfo: Emiratos Árabes Unidos denunció el impacto de dos misiles desde Irán

Las autoridades emiratíes activaron una alerta y pidieron refugio ante la amenaza, mientras Teherán negó haber atacado al país y creció la tensión regional.

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Los Emiratos Árabes Unidos reportaron ataques iraníes a su territorio. 

Los Emiratos Árabes Unidos reportaron ataques iraníes a su territorio. 

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Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos detectaron dos misiles balísticos lanzados desde Irán hacia el país, según informó el Ministerio de Defensa emiratí, que precisó que uno cayó dentro de las aguas territoriales y otro fuera de ellas, sin que se registraran impactos sobre zonas habitadas.

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán.
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Según el Ministerio de Defensa de Emiratos, el primer proyectil terminó fuera de las aguas territoriales del país, mientras que el segundo cayó dentro de esa zona marítima. Una evaluación posterior indicó que ambos misiles habrían apuntado contra la navegación marítima y terminaron en el mar, sin impacto sobre tierra.

El episodio ocurrió en medio de la tensión regional y llevó a las autoridades emiratíes a emitir una alerta para la población, con un pedido para que los residentes permanecieran en lugares seguros hasta recibir nuevas indicaciones de los organismos oficiales encargados de supervisar la situación.

Las autoridades solicitaron seguir únicamente los comunicados oficiales durante el desarrollo de la emergencia, mientras las fuerzas de defensa permanecieron en estado de preparación ante eventuales nuevas amenazas, antes de que la alerta fuera levantada y se autorizara el regreso a las actividades habituales.

Operativo sorpresa: una amenaza iraní obligó a Donald Trump a evacuar su avión en secreto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue retirado en secreto del Air Force One el 8 de julio, tras una cumbre de la OTAN en Ankara, ante una presunta amenaza iraní. El mandatario salió oculto en un camión de catering y fue trasladado a otra aeronave con destino a Londres.

Mientras Trump era evacuado, periodistas y parte de la delegación oficial permanecieron dentro del avión presidencial sin conocer el operativo, que buscaba mantener en secreto el traslado del mandatario ante un eventual ataque. La maniobra fue revelada recientemente por The Washington Post y generó críticas entre los reporteros afectados.

Varios periodistas calificaron el procedimiento como inédito y riesgoso, ya que desconocían que el Air Force One podía funcionar como señuelo. Jake Tapper, de CNN, recordó que la prensa nunca había sido utilizada de esa manera, mientras que exfuncionarios defendieron al Servicio Secreto y su prioridad de proteger al presidente.

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