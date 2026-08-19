19 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Un hombre con una máscara de muñeca maldita persiguió a una mujer al grito de: "¿Lista para morir?"

En redes sociales se viralizó la imagen de un sujeto encapuchado que corrió detrás de varias personas mientras las amenazaba a los gritos.

Por
El sospechoso es intensamente buscado por la policía. 

El sospechoso es intensamente buscado por la policía. 

En redes sociales se viralizó un video donde se ve a un hombre con una máscara de muñeca persiguiendo a varias personas al mismo tiempo que gritaba: "¿Lista para morir?". Entre amenazas y gritos, la gente logró pedir ayuda a la policía que se dispuso a detenerlo, aunque fue visto en varios lugares todavía no lograron dar con él.

Una muñeca se volvió viral en TikTok por estar endemoniada. 
Te puede interesar:

Le regalaron una muñeca a su hija y asegura que está endemoniada: "Me siento observado"

Este insólito episodio, que parece salido de una película de terror ocurrió en Filadelfia, Estados Unidos. Según informaron varios medios estadounidenses el sujeto enmascarado aterrorizó a varias personas, entre ellas a una mujer de 40 años, que se ve en el video como corre al grito de ayuda.

El incidente ocurrió durante la madrugada, cerca de las 5 de la mañana en intersección de las calles 15 y Chestnut, en el clip se puede observar cómo se acercó a varias personas. Las autoridades siguieron su recorrido y vieron que ingresó a un local de Dunkin Donuts pero los empleados se negaron a atenderlo por la máscara que llevaba puesta.

También informaron que lo vieron grabándose con su celular en una estación de tren. La Policía de Filadelfia describió al sujeto como "un hombre negro, de tez morena, de aproximadamente 1,73 metros de altura y complexión delgada, y se cree que tiene entre 16 y 20 años".

Qué se sabe sobre el caso del hombre con máscara de muñeca maldita en Filadelfia

Los investigadores lograron conseguir bastante material de video del sospechoso, hasta una imagen donde parecería que se le ve el rostro, pero por el momento no detuvieron a nadie.

Al ser consultados sobre el motivo por el que este sujeto salió a amenazar gente con una máscara por las calles de Filadelfia, aseguraron que "la gente cree que está haciendo todo tipo de locuras en estas redes sociales, Tick Tock y demás. Así que... nuestra unidad de inteligencia... está rastreando las redes sociales para ver si se topan con esta persona que publica este material en línea".

Imagen del sospechoso con una m&aacute;scara de mu&ntilde;eca maldita.

Imagen del sospechoso con una máscara de muñeca maldita.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vecinos a caballo en el local de Mc Donalds en Junín.

Dos gauchos de Junín fueron a caballo a pedir hamburguesas a un AutoMac y causaron furor en las redes

Así fue el combate viral entre Zuckerberg y un campeón de UFC.

Mark Zuckerberg peleó con un campeón de UFC en el medio de un lago y se volvió viral: como fue

Una nena de tres años que se volvió viral por su particular manera de bailar cuarteto. 
play

Tiene solo 3 años y se volvió viral por cómo baila cuarteto: el video

Un argentino mostró cómo es por dentro el salón de clases de su pareja, una docente que trabaja en Estados Unidos.

Este argentino vive en Estados Unidos y se hizo viral por mostrar cómo son los colegios por dentro

Así fue el insólito momento que ocurrió en Mendoza y que compartió un usuario en sus redes.

Caminaba por el centro de Mendoza, vio una insólita "pelea" y se volvió viral: como fue

Harry Potter es una histórica saga.

Una actriz de Harry Potter se abrió un OnlyFans y reveló que gana más que en las películas

Rating Cero

Qué le decía Emilia Attías al Turco Naim.

Escándalo: se filtró la hiriente frase que Emilia Attías le repetía al Turco Naim antes de separarse

Bruce Willis estuvo presente en el casamiento de su hija.

Reapareció Bruce Willis en el casamiento de su hija Tallulah con Justin Acee

La música nacional, de luto por el fallecimiento del histórico intérprete cordobés.

Murió José Luis "Pucho" Ponce, bajista e histórico integrante de la banda Los Tekis

Mabel Armentía junto a Sandro.

Quién era Sandro detrás del personaje: los recuerdos y el gesto que una de sus "nenas" jamás olvidará

Tributo a Sandro: un disco de rock se lanzó en 1999.
play

Tributo a Sandro: el disco con el que el rock argentino se rindió a los pies del Gitano

La foto histórica de Roberto Sánchez en la Gran Manzana, horas antes de sus dos grandes presentaciones.
play

El Gitano que conquistó la Gran Manzana: la noche en que Sandro se hizo eterno en el Madison Square Garden

últimas noticias

El francés Isack Hadjar se lastimó una muñeca.

Un piloto no correrá el GP de Países Bajos de la F1: quién será su reemplazante

Hace 3 minutos
Qué le decía Emilia Attías al Turco Naim.

Escándalo: se filtró la hiriente frase que Emilia Attías le repetía al Turco Naim antes de separarse

Hace 9 minutos
Bruce Willis estuvo presente en el casamiento de su hija.

Reapareció Bruce Willis en el casamiento de su hija Tallulah con Justin Acee

Hace 28 minutos
El sospechoso es intensamente buscado por la policía. 

Un hombre con una máscara de muñeca maldita persiguió a una mujer al grito de: "¿Lista para morir?"

Hace 34 minutos
Piden citar como testigo a Nadia Beller en la causa ANDIS. 

Causa Andis: piden citar como testigo a Nadia Beller, expareja de Cerimedo

Hace 42 minutos