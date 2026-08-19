Un hombre con una máscara de muñeca maldita persiguió a una mujer al grito de: "¿Lista para morir?" En redes sociales se viralizó la imagen de un sujeto encapuchado que corrió detrás de varias personas mientras las amenazaba a los gritos. Por Agregar C5N en









El sospechoso es intensamente buscado por la policía.

En redes sociales se viralizó un video donde se ve a un hombre con una máscara de muñeca persiguiendo a varias personas al mismo tiempo que gritaba: "¿Lista para morir?". Entre amenazas y gritos, la gente logró pedir ayuda a la policía que se dispuso a detenerlo, aunque fue visto en varios lugares todavía no lograron dar con él.

Este insólito episodio, que parece salido de una película de terror ocurrió en Filadelfia, Estados Unidos. Según informaron varios medios estadounidenses el sujeto enmascarado aterrorizó a varias personas, entre ellas a una mujer de 40 años, que se ve en el video como corre al grito de ayuda.

CHASED BY 'CHUCKY'? Video shows a suspect wearing an eerie baby doll-style Halloween mask allegedly chasing down a 40-year-old woman, causing her to trip and sustain injuries before fleeing into SEPTA's Suburban Station in Philadelphia.



Police are searching for the suspect,… pic.twitter.com/SrwLaDnyPe — Fox News (@FoxNews) August 18, 2026 El incidente ocurrió durante la madrugada, cerca de las 5 de la mañana en intersección de las calles 15 y Chestnut, en el clip se puede observar cómo se acercó a varias personas. Las autoridades siguieron su recorrido y vieron que ingresó a un local de Dunkin Donuts pero los empleados se negaron a atenderlo por la máscara que llevaba puesta.

También informaron que lo vieron grabándose con su celular en una estación de tren. La Policía de Filadelfia describió al sujeto como "un hombre negro, de tez morena, de aproximadamente 1,73 metros de altura y complexión delgada, y se cree que tiene entre 16 y 20 años".

Qué se sabe sobre el caso del hombre con máscara de muñeca maldita en Filadelfia Los investigadores lograron conseguir bastante material de video del sospechoso, hasta una imagen donde parecería que se le ve el rostro, pero por el momento no detuvieron a nadie.

Al ser consultados sobre el motivo por el que este sujeto salió a amenazar gente con una máscara por las calles de Filadelfia, aseguraron que "la gente cree que está haciendo todo tipo de locuras en estas redes sociales, Tick Tock y demás. Así que... nuestra unidad de inteligencia... está rastreando las redes sociales para ver si se topan con esta persona que publica este material en línea". Imagen del sospechoso con una máscara de muñeca maldita. (Departamento de Policía de Filadelfia)