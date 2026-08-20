Estos son los números de la suerte para hoy jueves 20 de agosto, signo por signo

Conocé qué te depara y cuáles números están relacionados con la energía de la prosperidad y la abundancia durante la jornada.

De cara al eclipse de Luna llena en Piscis , el próximo 28 de agosto, los números de la suerte buscan sintonizar con la prosperidad, el amor y la abundancia en su día a día para cada signo del zodíaco . En el entramado de la astrología y el horóscopo numerológico, las cifras dejan de ser meros datos matemáticos para convertirse en faros de energía mística.

Desde la fecha en que nacemos hasta las combinaciones que nos cruzan en la calle, cada dígito encierra información valiosa sobre nuestra personalidad y actúa como un amuleto invisible para tomar mejores decisiones a cada paso. Para este jueves 20 de agosto , el cosmos renueva las combinaciones destinadas a potenciar la buena fortuna de cada signo del zodíaco.

Al incorporar estos números clave en tus actividades cotidianas se abra la puerta a las oportunidades que el universo tiene preparadas. Descubrir qué dígitos te acompañan hoy es el primer paso para alinearte con el flujo del éxito y transformar la energía de tu jornada a favor de tus metas más ambiciosas.

La numerología es un grupo de creencias que busca demostrar una relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. También es una práctica adivinatoria a través de los números.

Esta disciplina se centra en el estudio de las relaciones místicas entre números, letras y patrones. Como sucede con la mayoría de los métodos de adivinación, la numerología es una herramienta que se utiliza para saber más de las personas y de cómo se relacionan con el mundo.

Cuáles son los 4 signos que podrían atraer dinero con el eclipse de Luna llena en Piscis

Acuario

Acuario es uno de los signos más movilizados porque ocupa la casa 2, la zona relacionada directamente con el dinero y los recursos personales. El eclipse puede marcar el final de una etapa económica y abrir espacio para una nueva forma de administrar, ganar o valorar lo que tiene. Puede aparecer una oportunidad que obligue a tomar una decisión, un cambio en los ingresos o la necesidad de dejar atrás una manera de manejar las finanzas que ya no funciona. El movimiento económico puede ser importante, pero también requiere revisar qué se quiere construir a largo plazo.

Tauro

Para Tauro, el eclipse impacta en la casa 10, vinculada con la profesión, la carrera y el reconocimiento. Por eso, una transformación laboral puede terminar teniendo consecuencias directas sobre la economía. Puede ser el cierre de una etapa profesional, un cambio de posición, una propuesta o un proyecto que empiece a darle mayor estabilidad. El dinero puede llegar como consecuencia de una decisión relacionada con el trabajo y no necesariamente de manera inmediata.

Libra

Libra tiene a Piscis activando su casa 6, relacionada con el trabajo cotidiano, las responsabilidades y la rutina. El eclipse puede mostrar que una dinámica laboral ya no funciona y que es necesario modificarla. Un cambio de tareas, una nueva modalidad de trabajo o incluso el cierre de una actividad pueden abrir una oportunidad diferente. La mejora económica puede aparecer cuando Libra deje de sostener una rutina que consume demasiado y empiece a organizar su tiempo de otra manera.

Leo

En Leo, Piscis ocupa la casa 8, relacionada con recursos compartidos, inversiones, deudas, pagos, acuerdos económicos y dinero que llega a través de terceros. Por eso, el eclipse puede traer definiciones sobre una situación financiera que venía pendiente. Puede tratarse del cierre de una deuda, un pago, una negociación o una reorganización de recursos compartidos. No necesariamente habla de dinero inesperado: muchas veces la ganancia está en cerrar una situación que venía generando preocupación.