Donald Trump publicó un mapa que muestra al estrecho de Ormuz como "nuevo territorio" de Estados Unidos El presidente estadounidense volvió a presionar a Irán tras el fracaso de las negociaciones y afirmó que Washington mantiene el control del estratégico paso marítimo. Por Agregar C5N en









Donald Trump afirmó que el Estrecho de Ormuz es territorio de Estados Unidos. Redes sociales

Donald Trump reavivó las tensiones con Irán al publicar en su red social un mapa que presenta al estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de Estados Unidos", mientras las negociaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas y la Casa Blanca sostiene que mantiene el control sobre esa estratégica vía marítima.

La publicación apareció después de que el mandatario estadounidense afirmara que no existen conversaciones en curso ni encuentros previstos con autoridades iraníes, mientras sostuvo que el estrecho se encuentra "abierto y operativo". Desde el país persa muestran una posición contraria y aseguran que el paso permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla las condiciones acordadas previamente.

Donald Trump utilizó Truth Social para publicar la polémica imagen. Truth Social: Donald Trump La imagen difundida por Trump se suma a sus declaraciones previas sobre la posibilidad de incorporarlo formalmente a territorio estadounidense, una iniciativa que el mandatario vinculó con una eventual derrota iraní y con el control militar que Washington ejerce sobre la zona.

El estrecho de Ormuz: punto estratégico El estrecho de Ormuz constituye una ruta fundamental para el transporte internacional de petróleo y gas, por lo que las restricciones sobre la navegación generaron preocupación en los mercados energéticos y entre los países de la región. La disputa por su control se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El conflicto también alcanzó a Omán, país que se encarga de gestiones diplomáticas relacionadas con el enfrentamiento y está en contacto con Irán, después de que Trump cuestionara cualquier acuerdo que otorgue a los persas una participación en la administración del estrecho. El mandatario incluso amenazó con acciones militares contra Omán si avanzaba una propuesta que rechazaba.