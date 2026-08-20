20 de agosto de 2026 Inicio
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Max Verstappen sepultó todos los rumores sobre un posible retiro y renovó su contrato con Red Bull hasta 2030

El piloto neerlandés extendió su vínculo con la escudería austríaca por dos temporadas más de lo estipulado originalmente. “El equipo es como una segunda familia para mí y me siento en casa”, dijo el cuatro veces campeón.

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“Siempre quise terminar mi carrera en Red Bull”

“Siempre quise terminar mi carrera en Red Bull”, aseguró Max Verstappen.

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Se acabaron los rumores: Max Verstappen renovó su contrato con Red Bull hasta el cierre de la temporada 2030. La noticia, anunciada en la previa del Gran Premio de Países Bajos, le puso fin a las especulaciones sobre una posible salida del cuatro veces campeón de la Fórmula 1. Si bien el vínculo del neerlandés junto finalizaba en 2028, los altibajos en los últimos meses pusieron puntos suspensivos a su continuidad y cada vez alimentaban las versiones sobre un eventual cambio de rumbo hacia otros equipos.

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En su comunicado, Verstappen expresó su deseo de regalar a los aficionados una “despedida especial” en Zandvoort, en alusión a la última edición de la carrera en su país natal. “Tenemos a la mejor gente y estoy emocionado de seguir trabajando con todos para regresar a la cima”, expresó el piloto y agregó: “Siempre lo dije: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento en casa. Vine al equipo esperando ganar carreras. Lo que terminamos consiguiendo juntos es simplemente hermoso”.

Súper Max llegó al equipo en 2016, cuando el piloto debutó con la escudería en la máxima categoría del automovilismo y a lo largo de los últimos 10 años logró 4 títulos mundiales, 221 Gran Premios, 71 carreras ganadas, 48 pole positions y 131 podios.

En la actualidad, el neerlandés no consiguió victorias, pero el equipo confía en que la renovación sirva de estímulo para recuperar su mejor nivel y con esto reiteró su compromiso de mantener a Red Bull Racing en la élite de la máxima categoría del automovilismo. Está en el 5° lugar del Campeonato de Pilotos con 109 puntos, a 110 unidades (219) del líder Kimi Antonelli.

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Red Bull celebró la renovación de Max Verstappen en la Fórmula 1

En medio de las especulaciones sobre el futuro de Max Verstappen, Red Bull celebró la continuidad del neerlandés en el equipo.Tener a Max con nosotros y retener al mejor piloto de la parrilla es una noticia fantástica para todos en Red Bull, Oracle Red Bull Racing, así como para la F1 y el automovilismo en general. Muy pocas asociaciones en el deporte han conseguido lo que Max y este equipo”, aseguró Laurent Mekies, director del equipo Oracle Red Bull Racing.

En esa línea indicó que desde el principio, Max “ha encarnado todo lo que hace especial a Oracle Red Bull Racing: competitividad intransigente, determinación incansable y el coraje para desafiar lo convencional”.

“Su impacto en nuestro equipo y en la historia del automovilismo de Red Bull ha sido transformador, y ha sido fundamental para todo lo que hemos logrado juntos. La decisión de continuar nuestro camino juntos se basa en la confianza que Max y el equipo han construido a lo largo de los años, así como en la confianza de Max en nuestra gente, nuestra cultura y nuestra visión de futuro”, concluyó.

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