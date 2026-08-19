Maxi Diorio enfrentó los rumores que lo vinculaban con un famoso conductor: "¿Vos estabas con el desodorante?"

Ángel De Brito tuvo de invitado al icónico bailarín y, sin vueltas, le consultó sobre las versiones de una supuesta relación entre él y un famoso presentador de televisión.

Maxi Diorio se refirió a los rumores sobre una relación con un famoso conductor.

Maxi Diorio, el recordado bailarín de Bailando por un Sueño, pasó por el streaming que conduce Ángel de Brito y se animó a hablar de todo, incluidos los rumores que lo vinculaban con el conductor del ciclo, Marcelo Tinelli.

¿Marcelo Tinelli, abuelo? El sorpresivo anuncio de Juanita Tinelli que alegró a la familia

No se puede negar que, años atrás, el reality era uno de los programas más vistos de la televisión argentina y muchos de sus bailarines y participantes alcanzaban una gran popularidad. Ese fue el caso de Diorio, quien ganó relevancia no solo por su desempeño como bailarín, sino también por las reiteradas ironías del conductor sobre sus atributos íntimos.

En este sentido, De Brito le preguntó por uno de los rumores que surgieron en aquella época: "Hay un mito muy grande sobre vos y es que saliste con Marcelo".

Inmediatamente, el exbailarín de la obra Sex respondió: "Ay, Dios. No... Chicos, no". A pesar del nerviosismo, el conductor preguntó sin vueltas: "¿Fuiste el amante de Tinelli? Se decía todo el tiempo que Marcelo hacía fiestas con vos, el Cholo Simeone...".

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Decidido a negar las versiones, Diorio admitió: "En esa época hasta mi vieja me llamó y me dijo: 'Me contó la tía de España que escuchó lo de la clínica que no sé qué'". "Ah, del desodorante. ¿Vos estabas con el desodorante?", agregó Ángel.

Marcelo Tinelli, en medio de los rumores.

Entre risas, el artista cerró: "Todo mentira. Muy lejos de eso... Marcelo bromeaba conmigo como con todos en el programa. Después no lo veía".

¿Marcelo Tinelli, abuelo? El sorpresivo anuncio de Juanita Tinelli que alegró a la familia

Marcelo Tinelli fue sorprendido en redes con una publicación de su hija Juana Tinelli, quien reveló que hay un nuevo integrante en la familia y, por lo tanto, el conductor ya es "abuelo".

El mediático se enteró de la feliz noticia por un mensaje de la influencer en redes: "Hoy conocimos al tío (Fran Tinelli) y al abuelo", detalló Juanita sobre su nuevo cachorro, llamado Diavlo.

Redes sociales

La noticia llega en un momento clave en la vida del mediático, que se reconcilió con su expareja Milett Figueroa. Además, la llegada del nuevo integrante a la familia Tinelli fue muy bien recibida, dado el amor que le tienen todos a los animales.

La mascota llega en un momento especial para la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles, quien denunció hace un tiempo a su exnovio por violencia de género tras un episodio en un boliche de la Costanera Norte.

El hecho ocurrió en junio pasado, y todo terminó con un posteo de la joven hablando de la importancia de cuidar la salud mental y no juzgar la vida privada con crueldad.