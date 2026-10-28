Pedro Sánchez expresó su solidaridad con las victimas del choque de trenes en Toledo

Los equipos de emergencia trabajan en la zona del siniestro, mientras las autoridades advierten que la cifra de fallecidos podría aumentar.

El presidente del Gobierno español manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y aseguró que mantiene contacto permanente con el ministro de Transportes y el presidente de Castilla-La Mancha.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su consternación por el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo , un accidente que dejó al menos 64 muertos, según los primeros reportes, y que podría tener un saldo mayor de víctimas.

El Gobierno de España reporta que la tragedia ferroviaria se produjo por un error humano desde Atocha

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que sigue de cerca la situación y que mantiene comunicación permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente , y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

“Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias” , escribió Sánchez, quien también destacó el trabajo de los equipos de emergencia desplegados en el lugar para asistir a los pasajeros afectados y garantizar su seguridad.

El jefe del Ejecutivo español señaló que los operativos se desarrollan de manera coordinada entre las distintas administraciones involucradas, mientras avanzan las tareas de asistencia y se busca establecer con precisión las circunstancias del siniestro.

El choque se produjo en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Según las primeras informaciones, estuvieron involucrados un tren de alta velocidad AVE, operado por Renfe, y una formación de la empresa Iryo.

Los primeros reportes indicaron que más de 500 pasajeros viajaban en ambas formaciones. También señalaron que uno de los trenes habría impactado contra los últimos vagones del otro, aunque las circunstancias exactas del accidente deberán ser determinadas por la investigación.

El siniestro obligó a interrumpir la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Los equipos de rescate y los servicios sanitarios fueron desplegados en la zona para atender a los heridos y avanzar con las tareas de asistencia.

Las autoridades advirtieron que el número de víctimas fatales podría aumentar a medida que progresen los operativos. Por el momento, la prioridad está puesta en la atención de los afectados y en el esclarecimiento de las causas del choque.