22 de octubre de 2026 Inicio
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Lionel Messi reveló el pedido que le hizo su padre antes de recibir el Premio de Asturias: "Lo estará disfrutando"

El capitán de Inter Miami se emocionó al hablar de Jorge Messi y habló de los valores que busca transmitirles a sus tres hijos. “El consejo más importante que me dio fue que nunca deje de intentar”, reveló.

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Lionel Messi recibirá el Premio de Asturias este viernes

Lionel Messi recibirá el Premio de Asturias este viernes

Lionel Messi llegó a España para recibir el Premio Princesa de Asturias y en la previa de la entrega se emocionó al recordar el pedido que le hizo su padre, Jorge, fallecido en agosto pasado. “Estaba feliz y muy ilusionado”, aseguró.

El premio reconoce su trayectoria deportiva y su labor solidaria en favor de la educación y la salud de los chicos.
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La gala de entrega del galardón será este viernes 23 de octubre, pero antes se dio el gusto de compartir un momento con sus fanáticos que se acercaron a darle una cálida bienvenida a la ciudad de Oviedo y luego dio una entrevista con la agencia EFE.

El astro argentino aseguró que Jorge, fallecido en agosto, “estaba muy feliz e ilusionado” por este galardón. “Sabíamos que sería difícil estar acá por los partidos que tenía, pero él insistió mucho para que viniéramos aquí estos días y recibiera el premio”, reconoció.

“Este premio va más allá de lo que una persona hace dentro del campo, o de lo que he hecho durante toda mi carrera profesional. La verdad es que él estaba muy feliz con este reconocimiento, así que seguramente también lo está disfrutando”, aseguró.

En otro tramo de la nota recordó el consejo más importante que recibió de quien también supo ser su representante. “Nunca dejar de intentar, me decía ‘tomá el balón e intentalo, tanto si la tentativa tiene éxito como si no, y no quedarme atrapado en ese momento, porque siempre hay una oportunidad para intentarlo de nuevo’”.

Por qué Lionel Messi recibirá el Premio de Princesa de Asturias

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes es uno de los galardones internacionales más prestigiosos del mundo hispanohablante que reconoce a personas, equipos o instituciones cuyos logros deportivos o trayectoria ejemplaricen la capacidad de superación, el esfuerzo y los valores éticos, además de promover o difundir la práctica deportiva.

“Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, anunciaron.

La candidatura la propuso David González, presidente de un club de triatlón de la Universidad de Oviedo. Luego de que el jurado votara el reconocimiento, publicó un texto explicando los motivos de la decisión.

Los encargados de entregarle un nuevo premio al capitán argentino serán Teresa Perales, presidenta, José Félix Díaz, Paloma del Río, Juan Ignacio Gallardo, Teresa Bernadas, Joaquín Folch-Rusiñol, Andrea Fuentes, Patricia García, Santi Nolla, Jennifer Pareja, Alberto Suárez, Joan Vehils y Theresa Zabell.

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