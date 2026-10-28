Donald Trump reconoció que aceptaría a Flavio Bolsonaro en Estados Unidos: "Creo que son buena gente"

El presidente norteamericano también admitió la victoria de Lula, pero cuestionó: “El resultado final está bien, pero la forma fue terrible”.

En medio de la escandalosa salida de Brasil del excandidato y senador Flávio Bolsonaro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apoyó su eventual llegada al territorio norteamericano. Además sugirió que ya sabía que estaba en Argentina.

Lula calificó de "vergonzosa" la fuga de Flávio y llamó "lamebotas de EEUU" al clan Bolsonaro

El mandatrio estadounidense habló este miércoles de madrugada ante la prensa en la Base Conjunta Andrews (Maryland), tras su regreso de una visita oficial a Texas. Al ser consultado sobre la posibilidad de que Bolsonaro viaje a Estados Unidos junto a su familia, Trump respondió sin vueltas : “Lo aprobaría. Yo creo que son buena gente”.

Durante la rueda de prensa, el jefe de Estado norteamericano también reconoció la victoria de Lula Da Silva, cuestionó el proceso electoral del balotaje. “La elección fue realmente extraña y creo que fue terrible . El resultado final está bien, pero la forma en que llegaron a ese resultado final fue terrible ”, afirmó.

No obstante, marcó cierta distancia sobre su intervención en la contienda dada su relación con ambos espacios políticos: “Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio. Conozco muy bien al padre. El padre fue tratado muy mal, pensé. Pero no estuve involucrado. Eso es Brasil. Es un país diferente”.

Respecto al paradero del senador en ese instante, el presidente reconoció no tener certeza absoluta, aunque señaló haber escuchado de su estadía previa en territorio argentino. A simismo, reiteró su predisposición a otorgarle asilo en suelo estadounidense: “Me parecería bien”.

Donald Trump reconoció que aceptaría a Flávio Bolsonaro en EE.UU

Tras un sinfín de especulaciones, Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro escapó de Brasil por Argentina

El Gobierno de Javier Milei confirmó que Flávio Bolsonaro, excandidato a presidente de Brasil e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ingresó a la Argentina junto a su familia y partió en un avión privado hacia Ecuador, en una maniobra que le permitió abandonar Brasil en medio de su situación judicial. La confirmación oficial expuso el papel del territorio argentino como punto de salida para el dirigente, quien viajó a Estados Unidos con el respaldo de Donald Trump.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que Flávio Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza ingresaron al país a las 22.50 del martes 27 de octubre por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones.

Flávio Bolsonaro se fue de Brasil a pesar de la prohibición de la Justicia.

Según el comunicado oficial, los cuatro presentaron documentación habilitada para viajar y no registraron impedimentos legales para ingresar a la Argentina. A las 23.30, abordaron un vuelo privado operado por Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, de acuerdo con el plan de vuelo presentado ante las autoridades.

La confirmación llegó en medio de las versiones sobre el paradero del senador y las sospechas sobre su salida de Brasil. El episodio abre interrogantes políticos sobre el papel del Gobierno argentino en la ruta utilizada por un dirigente aliado de Milei que busca instalarse en el exterior mientras enfrenta causas judiciales en su país.

Si bien Migraciones aseguró que el ingreso se realizó sin impedimentos legales, el comunicado no explica las circunstancias de la salida de Bolsonaro de Brasil ni despeja las dudas sobre la coordinación del traslado. La confirmación oficial, sin embargo, ratificó que la familia pasó por Misiones y utilizó un vuelo privado para continuar su viaje.