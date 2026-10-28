28 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump reconoció que aceptaría a Flavio Bolsonaro en Estados Unidos: "Creo que son buena gente"

El presidente norteamericano también admitió la victoria de Lula, pero cuestionó: “El resultado final está bien, pero la forma fue terrible”.

Por
Trump cree que los Bolsonaro son buena gente.

Trump cree que los Bolsonaro "son buena gente".

Lula da Silva habló de la fuga de Flávio Bolsonaro durante un acto por su cumpleaños número 81. 
Te puede interesar:

Lula calificó de "vergonzosa" la fuga de Flávio y llamó "lamebotas de EEUU" al clan Bolsonaro

El mandatrio estadounidense habló este miércoles de madrugada ante la prensa en la Base Conjunta Andrews (Maryland), tras su regreso de una visita oficial a Texas. Al ser consultado sobre la posibilidad de que Bolsonaro viaje a Estados Unidos junto a su familia, Trump respondió sin vueltas: “Lo aprobaría. Yo creo que son buena gente”.

Durante la rueda de prensa, el jefe de Estado norteamericano también reconoció la victoria de Lula Da Silva, cuestionó el proceso electoral del balotaje. “La elección fue realmente extraña y creo que fue terrible. El resultado final está bien, pero la forma en que llegaron a ese resultado final fue terrible”, afirmó.

No obstante, marcó cierta distancia sobre su intervención en la contienda dada su relación con ambos espacios políticos: “Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio. Conozco muy bien al padre. El padre fue tratado muy mal, pensé. Pero no estuve involucrado. Eso es Brasil. Es un país diferente”.

Respecto al paradero del senador en ese instante, el presidente reconoció no tener certeza absoluta, aunque señaló haber escuchado de su estadía previa en territorio argentino. Asimismo, reiteró su predisposición a otorgarle asilo en suelo estadounidense: “Me parecería bien”.

Donald Trump reconoci&oacute; que aceptar&iacute;a a Fl&aacute;vio Bolsonaro en EE.UU

Donald Trump reconoció que aceptaría a Flávio Bolsonaro en EE.UU

Tras un sinfín de especulaciones, Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro escapó de Brasil por Argentina

El Gobierno de Javier Milei confirmó que Flávio Bolsonaro, excandidato a presidente de Brasil e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ingresó a la Argentina junto a su familia y partió en un avión privado hacia Ecuador, en una maniobra que le permitió abandonar Brasil en medio de su situación judicial. La confirmación oficial expuso el papel del territorio argentino como punto de salida para el dirigente, quien viajó a Estados Unidos con el respaldo de Donald Trump.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que Flávio Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza ingresaron al país a las 22.50 del martes 27 de octubre por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones.

Fl&aacute;vio Bolsonaro se fue de Brasil a pesar de la prohibici&oacute;n de la Justicia.

Flávio Bolsonaro se fue de Brasil a pesar de la prohibición de la Justicia.

Según el comunicado oficial, los cuatro presentaron documentación habilitada para viajar y no registraron impedimentos legales para ingresar a la Argentina. A las 23.30, abordaron un vuelo privado operado por Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, de acuerdo con el plan de vuelo presentado ante las autoridades.

La confirmación llegó en medio de las versiones sobre el paradero del senador y las sospechas sobre su salida de Brasil. El episodio abre interrogantes políticos sobre el papel del Gobierno argentino en la ruta utilizada por un dirigente aliado de Milei que busca instalarse en el exterior mientras enfrenta causas judiciales en su país.

Si bien Migraciones aseguró que el ingreso se realizó sin impedimentos legales, el comunicado no explica las circunstancias de la salida de Bolsonaro de Brasil ni despeja las dudas sobre la coordinación del traslado. La confirmación oficial, sin embargo, ratificó que la familia pasó por Misiones y utilizó un vuelo privado para continuar su viaje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales de Brasil en el balotaje ante el actual mandatario, Lula da Silva. 

¿Dónde está Wally?: los memes estallaron por la presunta fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Retrasos y cancelaciones en aeropuertos sauditas por ataques. 

Estados Unidos pidió evacuar empleados no esenciales de su embajada en Arabia Saudita por posibles ataques

Obama pidió votar por el cambio y responsabilizó a Trump por el costo de vida. 

En campaña, Barack Obama acusó a Donald Trump de corrupción e incompetencia

Profesores virtuales de Harvard. Imagen ilustrativa. 

Harvard incorporó docentes creados con IA para dar capacitaciones empresariales

Gates cruzó la postura de regulación de Trump y exigió controles internacionales para la IA.

Bill Gates pronosticó una ola de ciberataques con IA para el próximo año

El músico también reclamó una indemnización por daños y perjuicios y el pago de las costas judiciales.

"Que se vaya": Stevie Wonder quiere desalojar a su exmujer para que abandone su propiedad

Rating Cero

play

C5N lideró el rating con la cobertura de la fuga de Flávio Bolsonaro

BOM, el álbum de Lali y Miranda! que se estrenará el 3 de noviembre. 
play

Lali y Miranda! estrenaron "Bailar o morir" y pusieron fecha al lanzamiendo de BOM

La felicidad de Daniela Celis tras el éxito de su casting para conseguir chongo.

Daniela Celis celebró la cantidad de hombres que se anotaron a su casting: "Busco pasarla bien, un chongo es un rato"

Ricardo Darín y Florencia Bas.

Ricardo Darín reveló por qué no le contó a su esposa que iban a ser abuelos y sorprendió a todos

Yanina Latorre reveló la contundente frase que la modelo le envió al cantante.

Revelaron el mensaje con el que Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega en medio de un ataque de celos: "No vuelvas"

El dolor de Evangelina Anderson por la pérdida de su amiga. 

El desgarrador momento que atraviesa Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: "Hoy duele el alma"

últimas noticias

Los nuevos valores mínimos varían según la categoría y la modalidad de trabajo.

Las trabajadoras de casas particulares recibirán un 1,6% de aumento en noviembre y un extra: de cuánto será el aumento

Hace 15 minutos
Falleció la madre de Lionel Scaloni. 

El mensaje de la AFA por la muerte de la madre de Scaloni: "Abrazo de todos los argentinos"

Hace 15 minutos
Los precios para la final de la Copa Sudameticana van desde los 90 a los 250 dólares.

Copa Sudamericana: a qué hora se ponen a la venta y cuánto salen las entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro

Hace 19 minutos
De qué murió la mamá de Lionel Scaloni 

De qué murió la mamá de Lionel Scaloni

Hace 31 minutos
Eulalia Marzetti tenía 74 años.

Murió la mamá de Lionel Scaloni: tenía 74 años

Hace 34 minutos