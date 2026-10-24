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"Monigote de turno": el duro comentario de Fito Páez sobre el gobierno de Javier Milei

El músico ironizó sobre la democracia y la libertad en Argentina, asegurando que "el cuentito se terminó" y que "hoy reinan las finanzas".

El músico arremetió contra Milei en la televisión española: Hoy reinan las finanzas y los políticos son monigotes.

El músico arremetió contra Milei en la televisión española: "Hoy reinan las finanzas y los políticos son monigotes".

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En el marco de su gira por Europa, Fito Páez hizo un duro comentario sobre la gestión de Javier Milei. El músico analizó la actualidad política de argentina y cruzó al Presidente, a quien definió como "monigote de turno".

El músico también reclamó una indemnización por daños y perjuicios y el pago de las costas judiciales.
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El cantante habló desde España, donde le preguntaron si se sentía con ánimo de opinar sobre el Gobierno. "Me siento libre de opinar. ¿En qué momento alguien me va a venir a decir a mí qué hacer o no hacer? Vamos a hacer un desglose amable, inteligente, pícaro", ironizó.

"Querían la democracia, la libertad, aquí la tienen. La sangre derramada, aquí la tienen. Estamos en el ejercicio de la libertad, que es la democracia tan ponderada de todo lo que hay. ¿Es lo mejorcito? Hasta los 80 se podía pensar así", cuestionó el artista.

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Páez fue el protagonista de una entrevista en Cara al Show con Marc Giró, en la señal de TV La sexta, que tuvo momentos donde apuntó a la dirigencia política actual y el impacto del modelo económico.

"Nosotros, los de a pie, no conocíamos lo que se conoce ahora. Podíamos decir que la gente iba a votar y que ganaba el que mejor hizo las cosas. Ese cuentito se terminó. Hoy reinan las finanzas, los políticos son monigotes de turno y eso es todo. ¿Hay una parodia de la democracia? Sí, la hay. Que alguien venga a decirme lo contrario", sostuvo.

El cantautor de El amor después del amor se lamentó por el contexto social que atraviesan los seres humanos "en esta comedia seguimos yéndonos por el barranco de la desintegración del espíritu humano y la comunicación entre seres humanos". Frente a ese diagnóstico, el rosarino aseguró que "la música es el único canal que conozco por el cual podemos interconectar de una manera superior".

Páez y Sofía Gala se separaron: qué pasó entre los famosos

Tras siete meses de noviazgo, el romance entre Sofía Gala Castiglione y Fito Páez terminó. En el programa LAM, la panelista Karina Iavícoli sacó a la luz los verdaderos motivos del distanciamiento y detalló un episodio puntual que habría funcionado como el detonante definitivo en la relación del músico y la actriz. "Me dijeron que esto no sería nada raro porque son mega figuras, que no les coinciden los horarios, los tiempos. Hasta ahí, algo que puede pasar a cualquier persona", explicó sobre los famosos.

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