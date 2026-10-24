"Monigote de turno": el duro comentario de Fito Páez sobre el gobierno de Javier Milei El músico ironizó sobre la democracia y la libertad en Argentina, asegurando que "el cuentito se terminó" y que "hoy reinan las finanzas". Agregar C5N en









El músico arremetió contra Milei en la televisión española: "Hoy reinan las finanzas y los políticos son monigotes". Redes sociales

En el marco de su gira por Europa, Fito Páez hizo un duro comentario sobre la gestión de Javier Milei. El músico analizó la actualidad política de argentina y cruzó al Presidente, a quien definió como "monigote de turno".

El cantante habló desde España, donde le preguntaron si se sentía con ánimo de opinar sobre el Gobierno. "Me siento libre de opinar. ¿En qué momento alguien me va a venir a decir a mí qué hacer o no hacer? Vamos a hacer un desglose amable, inteligente, pícaro", ironizó.

"Querían la democracia, la libertad, aquí la tienen. La sangre derramada, aquí la tienen. Estamos en el ejercicio de la libertad, que es la democracia tan ponderada de todo lo que hay. ¿Es lo mejorcito? Hasta los 80 se podía pensar así", cuestionó el artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por laSexta (@lasexta) Páez fue el protagonista de una entrevista en Cara al Show con Marc Giró, en la señal de TV La sexta, que tuvo momentos donde apuntó a la dirigencia política actual y el impacto del modelo económico.

"Nosotros, los de a pie, no conocíamos lo que se conoce ahora. Podíamos decir que la gente iba a votar y que ganaba el que mejor hizo las cosas. Ese cuentito se terminó. Hoy reinan las finanzas, los políticos son monigotes de turno y eso es todo. ¿Hay una parodia de la democracia? Sí, la hay. Que alguien venga a decirme lo contrario", sostuvo.