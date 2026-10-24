Este pueblo de España está a minutos de la playa y busca trabajadores para reformar y habitar las casas: como se llama Es un pequeño pueblo de Alicante, que busca nuevos habitantes para recuperar sus viviendas antiguas. Rodeado de montañas y cerezos, se encuentra próximo a la zona costera. Por Agregar C5N en









La Vall d’Alcalà, en Alicante, busca nuevos habitantes para frenar la despoblación y recuperar sus viviendas antiguas.

El municipio tiene 159 habitantes y enfrenta un proceso de despoblación.

Está ubicado a 630 metros de altitud, en un entorno de montañas y naturaleza.

Su casco histórico conserva construcciones antiguas que necesitan obras de rehabilitación.

El Ayuntamiento busca impulsar iniciativas para revitalizar la localidad y favorecer la llegada de nuevos vecinos. Este pueblo español está a minutos de la playa y busca trabajadores para reformar y habitar las casas: una región, en Alicante, tiene 159 habitantes y busca profesionales para cubrir distintos oficios. Rodeado de montañas y cerezos, el municipio intenta frenar la despoblación y recuperar sus viviendas deterioradas, ¿como se llama?.

El alcalde, Pablo Martínez, explicó que uno de los principales problemas no es la falta de oportunidades laborales, sino la escasez de viviendas disponibles para quienes desean mudarse. Muchas de las propiedades del casco urbano son antiguas y necesitan obras para volver a ser habitables.

La humedad, el deterioro de las estructuras y la falta de instalaciones modernas dificultan su utilización como residencias permanentes. La ciudad necesita especialistas de distintos sectores para mantener los servicios cotidianos y responder a las necesidades de su población.

Así es la Vall d'Alcalà, el pueblo de Alicante que busca repoblarse En España, un pequeño pueblo busca nuevos habitantes para recuperar sus casas antiguas y hacer frente a la despoblación. Se trata de La Vall d’Alcalà, un municipio de la provincia de Alicante que tiene 159 habitantes y está ubicado a unos 25 minutos en auto de la playa. Rodeado de montañas, cerezos y antiguos poblados moriscos, el lugar conserva un entorno rural y tranquilo.

La localidad se encuentra en el interior de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Está situada a unos 630 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por sus paisajes montañosos, sus campos de cerezos y su patrimonio histórico.

Sin embargo, la falta de viviendas en condiciones y la dificultad para atraer trabajadores representan algunos de los principales desafíos para su futuro. El Ayuntamiento busca impulsar la llegada de profesionales que puedan cubrir servicios esenciales y contribuir a la recuperación de las construcciones antiguas. La iniciativa apunta a revitalizar el municipio y generar condiciones para que más personas puedan instalarse de manera permanente. Entre los perfiles que busca incorporar se encuentran: Albañiles, para realizar trabajos de construcción y rehabilitación.

Fontaneros, para resolver problemas en las instalaciones de agua.

Personal de mantenimiento, para atender distintas tareas y reparaciones.

Cuidadores de adultos mayores, para acompañar a las personas que necesitan asistencia.

Chóferes, para cubrir necesidades de transporte.

Camareros, especialmente para trabajar durante los fines de semana.

Trabajadores agrícolas, vinculados a las actividades rurales de la zona.

Autónomos y pequeñas empresas de servicios, que puedan desarrollar su actividad en el municipio.