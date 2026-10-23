23 de octubre de 2026 Inicio
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La fuerte crítica de Pedro Sánchez sobre la visita de Javier Milei a España: "Vino a dar lecciones"

"Viene un tipo que ha bajado el 50% el salario mínimo a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”, remarcó el mandatario español, luego de que su par argentino lo tildara de "dictador".

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El presidente español cuestionó a su par argentino.

El presidente español cuestionó a su par argentino.

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, respondió con humor e ironía a los calificativos de “ladrón” e “impresentable dictador” con los que el presidente argentino, Javier Milei, se refirió a él durante su reciente y polémica visita a España, en la que también arremetió contra periodistas locales.

Javier Milei cantando en el Movistar Arena.
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Durante una entrevista televisiva en España, Sánchez bromeó: “Lo que tú quieras, porque si yo digo algo van a pensar que soy un dictador”.

Respecto del paso del mandatario argentino por Madrid, expresó: “Vino aquí a dar lecciones… Es increíble, porque viene un tipo que ha bajado 40% el salario mínimo profesional a decirle a este país que lo ha subido un 66% en los últimos años”. Y añadió: “Si insultan, allá ellos... Me insultan de todo, se acuerdan de mi madre. Yo también me acuerdo de las suyas, cuando subo las pensiones o cuando subo el salario mínimo”.

Por su parte, el expresidente español Felipe González repudió los exabruptos del libertario y lo tildó de "maleducado". “¿Cómo se puede ir a un país solo a insultar?”, cuestionó el histórico referente del PSOE, quien además sugirió que la actitud de Milei termina favoreciendo políticamente al propio Sánchez: “Si visita España 15 veces más, es posible que gane Sánchez”, ironizó.

La insólita llamada entre Milei y Abascal: "Nada más divertido que patear culos de zurdos"

Javier Milei y Santiago Abascal protagonizaron un distendido intercambio telefónico durante la gira del Presidente por España. Entre bromas sobre su relación y elogios mutuos, el mandatario argentino volvió a cargar contra la izquierda y defendió sus declaraciones contra Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”.

En el marco de su visita a Madrid, Milei participó este miércoles del Nueva Economía Fórum 2026, donde cuestionó al presidente del Gobierno español y renovó sus críticas al socialismo, al tiempo que reivindicó las ideas liberales. Más tarde, mantuvo una conversación con el líder de Vox, en la que ambos celebraron su sintonía política.

La conversación entre Milei y Abascal

“Amigo, ¿cómo andás? Che, dicen que no me querés más”, bromeó Milei al iniciar la llamada. “Por eso estás en mi despacho”, respondió Abascal, quien explicó que se encontraba recorriendo el norte de España y que le hubiera gustado encontrarse personalmente con el mandatario argentino.

“Qué lindo verte”, le dijo Milei. Abascal agradeció el discurso que había pronunciado y el Presidente contestó: “Para mí, sabés que es un placer. No hay nada más divertido que patear culos de zurdos. Parece que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad”.

Durante el intercambio, Abascal también destacó el papel de una fundación vinculada al espacio político que lidera, a la que atribuyó haber contribuido a darle a Vox una proyección internacional. Además, se refirió a las repercusiones de los dichos de Milei contra Sánchez.

“Me ha preguntado la prensa sobre los insultos de Javier Milei al presidente del Gobierno y yo les digo: ‘¿Qué insulto? Lo ha llamado dictador, igual que yo. Parece que se acerca demasiado a la realidad’”, afirmó.

Milei coincidió con esa interpretación y redobló sus acusaciones contra el mandatario español. “Claro, es un problema de realidad extrema. Le dije algunas cosas más. Le dije ladrón también”, sostuvo.

“Todo muy bien dicho”, respondió Abascal. El Presidente cerró el intercambio con un breve “gracias”, en una conversación que volvió a dejar en evidencia la afinidad política entre ambos dirigentes y sus críticas compartidas al socialismo y al Gobierno de Pedro Sánchez.

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