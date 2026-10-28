28 de octubre de 2026 Inicio
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Tragedia ferroviaria en España: el comunicado de Cancillería tras el choque de trenes en Toledo

A través de las redes sociales, el Gobierno envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Por el momento no se reportaron ciudadanos argentinos entre los al menos 68 fallecidos y más de 150 heridos.

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El choque se produjo cerca de las 9 de la mañana

El choque se produjo cerca de las 9 de la mañana, hora en España.

Guardia Civil España

La Cancillería argentina emitió un comunicado en el que expresó su “su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario” ocurrido cerca de la ciudad española de Toledo y emitió “sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas”.

La cantidad de fallecidos ya asciende a 68 y hay más de 150 heridos
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La tragedia ferroviaria en España ocurrió minutos antes de las 9 (hora local) cuando una formación de máxima velocidad impactó contra otro que estaba frenado mientras circulaban en el tramo que une Madrid a Sevilla. Además, al menos dos vagones terminaron cayendo por un terraplén dificultando las tareas de rescate.

Por el caso se registraron, hasta el momento, al menos 68 fallecidos y 179 personas heridas. Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha detalló que en un tren Iryo vijaban 147 pasajeros, entre ellos un bebé y en la unidad AVE transportaba cerca de 397 pasajeros.

En base a ello, el Gobierno expresó a través de sus redes sociales: “La República Argentina expresa su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España y transmite sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas”.

Al mismo tiempo, destallaron que la Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid “se encuentran monitoreando la situación para determinar si hay ciudadanos argentinos entre las personas afectadas”.

Por último, informaron los medios de contacto de la guardia del Consulado General de Madrid en caso de alguna emergencia o tener cualquier tipo de información: +34 609 240 408. “La República Argentina hace llegar su solidaridad al pueblo de España ante esta tragedia”, concluyó el comunicado.

"Fue como si saliera volando de mi asiento", el terrorífico testimonio de uno de los sobrevivientes al choque

"Estamos conmocionados. Fue como si saliera volando de mi asiento", expresó Frederic Barrileia, un turista filipino en diálogo co Reuters, él viajaba junto a su esposa en el tren Iryo, el que estaba detenido en las vías y fue embestido por tren Renfe.

El mismo medio habló con distintas fuentes que confirmaron lo siguiente "el tren de Iryo se detuvo en las vías cerca de Toledo por orden del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, debido a un fallo en la señalización cuando el tren de Renfe chocó contra él".

Otra pasajera, en diálogo con radio COPE, aseguró "por la ventana vi uno de los vagones que se había caído y estaba completamente calcinado".

"Veo a mucha gente aquí. Sinceramente, la gente del vagón actuó con una presencia de ánimo admirable dada la situación, y me ayudaron a salir. Todos estamos aquí tratando de asimilar lo sucedido", sentenció.

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