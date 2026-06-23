Ola de calor en Europa: se registraron al menos 40 muertos en Francia por ahogamiento París vivió la noche más calurosa registrada desde 1947 y el Gobierno decretó alerta roja y naranja en casi todo el país por "una cúpula de calor" que proviene del Sahara. Las personas muertas son "principalmente jóvenes", informó el primer ministro. Por Agregar C5N en









La ola de calor en Francia provocó la noche más cálida registrada desde 1947.

La ola de calor que comenzó en Europa a mediados de junio causó hasta 40 muertos por ahogamiento en Francia desde el 18 de junio hasta este martes, según confirmó el primer ministro Sébastien Lecornu al abrir una nueva reunión de crisis en París. El 90% de la población francesa se encuentra bajo alerta roja o naranja por el calor extremo con picos de 44°C.

Lecornu detalló este martes que "la última cifra" comunicada al gobierno francés era de "40 muertos desde el 18 de junio, principalmente jóvenes". El funcionario remarcó que "son las primeras víctimas de la crisis que estamos viviendo" y pidió extremar los cuidados ante la emergencia climática.

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, alertó sobre los riesgos de bañarse en zonas no vigiladas durante episodios de calor extremo después de que un joven futbolista de la segunda división francesa quedara en estado de muerte cerebral luego de ahogarse este lunes en una zona prohibida del río Ródano, cerca de Lyon.

Por otro lado, en el sureste de Francia, murieron dos niños de 2 y 4 años que se encerraron en el auto familiar a jugar con una temperatura máxima de 43°C. Su madre había ido a comprar al mercado y los encontró inconscientes y atravesando un paro cardíaco. Los bomberos intentaron revivirlos, pero no lo lograron. Asimismo, tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste de Francia debido a las altas temperaturas.

Se trata de la segunda ola de calor que se registra en Europa en menos de un mes y se la atribuye a la falta de acción política internacional para frenar las consecuencias del cambio climático en todo el mundo.

A qué fenómeno meteorológico se debe el calor extremo en Europa Una cúpula de calor generada por una masa de aire cálido proveniente del desierto del Sahara en África e impulsada por el llamado anticiclón africano mantiene en vilo a buena parte de Europa, con temperaturas que en algunos puntos del continente alcanzan los 46°C. El fenómeno combina alta presión persistente con humedad. La agencia meteorológica de Francia, Météo France, confirmó que la noche del lunes al martes fue la más calurosa registrada desde 1947: el indicador térmico nacional, que promedia 30 estaciones, llegó a 21,6°C, por encima del récord previo de 21,4°C de julio de 2019. El Gobierno extendió la alerta roja a 54 de los 96 departamentos continentales, alcanzando a unas 39 millones de personas, y cerca de 1.350 escuelas permanecieron cerradas. Asimismo, la planta nuclear de Golfech, cerca de Toulouse, debió apagar uno de sus reactores porque el agua del río Garona, usada para refrigeración, superó los 28°C permitidos.