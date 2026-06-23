23 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Ola de calor en Europa: se registraron al menos 40 muertos en Francia por ahogamiento

París vivió la noche más calurosa registrada desde 1947 y el Gobierno decretó alerta roja y naranja en casi todo el país por "una cúpula de calor" que proviene del Sahara. Las personas muertas son "principalmente jóvenes", informó el primer ministro.

Por
La ola de calor en Francia provocó la noche más cálida registrada desde 1947.

La ola de calor en Francia provocó la noche más cálida registrada desde 1947.

La ola de calor que comenzó en Europa a mediados de junio causó hasta 40 muertos por ahogamiento en Francia desde el 18 de junio hasta este martes, según confirmó el primer ministro Sébastien Lecornu al abrir una nueva reunión de crisis en París. El 90% de la población francesa se encuentra bajo alerta roja o naranja por el calor extremo con picos de 44°C.

Doku maneja la posibilidad de apartarse del Mundial 2026 en los cuartos de final.
Te puede interesar:

Un jugador de Bélgica podría abandonar el Mundial 2026 y enfrenta duras críticas

Lecornu detalló este martes que "la última cifra" comunicada al gobierno francés era de "40 muertos desde el 18 de junio, principalmente jóvenes". El funcionario remarcó que "son las primeras víctimas de la crisis que estamos viviendo" y pidió extremar los cuidados ante la emergencia climática.

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, alertó sobre los riesgos de bañarse en zonas no vigiladas durante episodios de calor extremo después de que un joven futbolista de la segunda división francesa quedara en estado de muerte cerebral luego de ahogarse este lunes en una zona prohibida del río Ródano, cerca de Lyon.

Por otro lado, en el sureste de Francia, murieron dos niños de 2 y 4 años que se encerraron en el auto familiar a jugar con una temperatura máxima de 43°C. Su madre había ido a comprar al mercado y los encontró inconscientes y atravesando un paro cardíaco. Los bomberos intentaron revivirlos, pero no lo lograron. Asimismo, tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste de Francia debido a las altas temperaturas.

Se trata de la segunda ola de calor que se registra en Europa en menos de un mes y se la atribuye a la falta de acción política internacional para frenar las consecuencias del cambio climático en todo el mundo.

A qué fenómeno meteorológico se debe el calor extremo en Europa

Una cúpula de calor generada por una masa de aire cálido proveniente del desierto del Sahara en África e impulsada por el llamado anticiclón africano mantiene en vilo a buena parte de Europa, con temperaturas que en algunos puntos del continente alcanzan los 46°C. El fenómeno combina alta presión persistente con humedad.

La agencia meteorológica de Francia, Météo France, confirmó que la noche del lunes al martes fue la más calurosa registrada desde 1947: el indicador térmico nacional, que promedia 30 estaciones, llegó a 21,6°C, por encima del récord previo de 21,4°C de julio de 2019.

El Gobierno extendió la alerta roja a 54 de los 96 departamentos continentales, alcanzando a unas 39 millones de personas, y cerca de 1.350 escuelas permanecieron cerradas. Asimismo, la planta nuclear de Golfech, cerca de Toulouse, debió apagar uno de sus reactores porque el agua del río Garona, usada para refrigeración, superó los 28°C permitidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con un gol de Papa Bouba Diop, los Leones de Teranga firmaron un batacazo que sacudió al planeta
play

El día que Senegal conmocionó al mundo y derrotó a la Francia campeona: una historia que revive en el Mundial 2026

Javier Milei será premiado en Francia.

Milei será premiado en Francia como "uno de los economistas más influyentes del planeta"

Kylian Mbappé tras perder la final del Mundial de Qatar 2022.

Mbappé habló de su trauma con la final de Qatar ante la Argentina: "Se me viene a la cabeza más que la que ganamos"

La Justicia británica determinó que el único heredero de la fortuna de Liam Payne será su hijo de 9 años.

Giro inesperado en la causa por la muerte de Liam Payne: la Justicia decretó quién se quedará con su fortuna

La normativa se extiende hasta el 21 de agosto.

Estados Unidos levantó las sanciones al petróleo de Irán

Quién es Andy Burnham, el candidato para suceder a Starmer como primer ministro de Reino Unido

Quién es Andy Burnham, el candidato para suceder a Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido

Rating Cero

La mujer de Leo Messi terminó con los rumores de rivalidad entre ambos futbolistas.

Video: la hija mayor de Cristiano Ronaldo se ganó la atención de Antonela Roccuzzo

El Turco rompió el silencio sobre Mariela.

El Turco García se cansó de los rumores y reveló qué pasa con Mariela de Gran Hermano

Frigerio se destacó como modelo, actriz y emprearia, y actualmente está en teatro con Francella.

Andrea Frigerio recordó su fallido debut televisivo con Tato Bores: "No quedé"

Wanda quedó en shock tras escuchar la noticia.

Wanda Nara, devastada: se enteró por televisión del problema de salud que atraviesa su hija

Tom cruise en Digger
play

El impactante cambio físico de Tom Cruise para Digger, la nueva película de Alejandro Iñárritu

La famosa actriz volvió a la escena acompañada de una persona hasta aquí desconocida dentro de su entorno.

Filtraron las primeras imágenes de Adabel Guerrero con su nuevo novio

últimas noticias

Gianni Infantino y Donald Trump estarán juntos en la entrega de la Copa, durante la final del Mundial 2026. 

Confirman que Trump entregará la Copa del Mundo junto a Gianni Infantino en la final

Hace 8 minutos
Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Adorni canceló su informe de gestión en el Senado mientras la oposición presiona para interpelarlo

Hace 8 minutos
La mujer de Leo Messi terminó con los rumores de rivalidad entre ambos futbolistas.

Video: la hija mayor de Cristiano Ronaldo se ganó la atención de Antonela Roccuzzo

Hace 15 minutos
El Turco rompió el silencio sobre Mariela.

El Turco García se cansó de los rumores y reveló qué pasa con Mariela de Gran Hermano

Hace 19 minutos
Manuel Adorni reunió a legisladores libertarios, sin Patricia Bullrich.

Sin Patricia Bullrich, Manuel Adorni reunió a legisladores de La Libertad Avanza en medio del escándalo

Hace 19 minutos