Por qué la pareja de Erling Haaland volvió a ser furor en las redes sociales La relación entre Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen se caracteriza notablemente por su bajo perfil y una marcada ausencia de escándalos mediáticos. Agregar C5N en









La pareja de Erling Haaland es tendencia nuevamente. Getty Images

La presencia de Isabel Haugseng Johansen en las tribunas del Mundial 2026 generó gran repercusión en redes sociales por su habitual bajo perfil.

El interés por la pareja creció en paralelo al gran desempeño de Erling Haaland con la selección de Noruega.

Pese a la fama del delantero, Isabel elige mantenerse alejada de la exposición mediática y preservar su vida privada.

La pareja, que mantiene una relación desde hace años y tiene un hijo en común, continúa priorizando la intimidad familiar. La presencia de Isabel Haugseng Johansen en las tribunas durante el Mundial 2026 volvió a captar la atención de las redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados alrededor de la selección de Noruega. Aunque mantiene un perfil extremadamente reservado y evita la exposición pública, el apoyo constante que brinda a Erling Haaland durante esta etapa tan importante de su carrera despertó una enorme curiosidad entre los aficionados. Cada aparición de Isabel en las transmisiones televisivas genera una inmediata repercusión en plataformas como X e Instagram, donde miles de usuarios comentan y buscan información sobre la pareja del delantero.

El creciente interés coincide además con el extraordinario rendimiento deportivo de Haaland en el certamen. El atacante resultó decisivo en la victoria de Noruega por 3-2 frente a Senegal, encuentro en el que marcó dos goles fundamentales para asegurar la clasificación de su selección a la siguiente ronda. Este presente histórico, que marca el regreso del combinado noruego a una Copa del Mundo después de 28 años, incrementó aún más la atención sobre el entorno más cercano del futbolista, incluyendo a la mujer que lo acompaña desde hace varios años.

Getty Images Más allá del aspecto estrictamente deportivo, gran parte de la fascinación que despierta la pareja se explica por el contraste entre la enorme exposición mediática de Haaland y la discreción absoluta de Isabel. Mientras el delantero se posiciona como una de las máximas estrellas del fútbol mundial, ella elige mantenerse alejada de los focos y preservar su vida privada. Esta combinación de éxito deportivo y bajo perfil alimenta permanentemente el interés del público, transformando cada aparición conjunta en un fenómeno viral que trasciende ampliamente el ámbito futbolístico.

Qué rumores rodearon a la pareja de Erling Haaland La historia de amor entre Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen se distingue por la discreción y la estabilidad que ambos mantienen desde hace años. A diferencia de otras parejas vinculadas al deporte de élite, el delantero noruego y su compañera eligieron preservar su intimidad, manteniéndose alejados de las polémicas y de la exposición constante que suele acompañar a las grandes figuras del fútbol mundial. Esta decisión permitió que el foco mediático se concentre más en la solidez de su vínculo que en eventuales controversias.

Gran parte del interés que despierta la relación se centra en el apoyo permanente que Isabel brinda al goleador. La joven, que también tuvo un pasado ligado al fútbol en el club Bryne de Noruega, comparte con Haaland una comprensión profunda de las exigencias y presiones que implica la alta competencia. Ambos se conocen desde la adolescencia y construyeron una relación basada en experiencias compartidas, un aspecto que muchos consideran fundamental para explicar la fortaleza del vínculo y su capacidad para mantenerse al margen de la intensa exposición pública.