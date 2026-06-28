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Susto en el escenario: Harry Styles se ahogó tras realizar su famoso truco y se desplomó en el suelo

El ex One Direction continúa su gira en Europa, en medio de una intensa ola de calor y temperaturas récord. Durante uno de sus shows en Wembley sufrió un accidente tras realizar el truco "chorro ballena" y preocupó a sus fans que, rápidamente, viralizaron las imágenes en redes sociales: "¿Cómo nadie lo ayudó?", reclamaron algunos usuarios.

Susto en el escenario: Harry Styles se ahogó tras realizar su famoso truco y se desplomó en el suelo

Harry Styles sufrió un accidente arriba del escenario en uno de sus conciertos en medio de su gira por Europa y preocupó a sus fanáticos. El cantante realizó su famoso truco "chorro ballena" (whale spout) y no salió bien: se ahogó y se desplomó en el suelo por varios segundos. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y los usuarios, alarmados por el estado del artista, reclamaron: "¿Cómo nadie lo ayudó?".

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Las temperaturas extremas de los últimos días en Europa ya se cobraron al menos 1300 muertes y es una de las más intensas jamás registrada en el continente para un mes de junio. Para evitar incidentes, las olas de calor exigen una prevención rigurosa sobre todo si está expuesto por muchas horas a condiciones poco favorables como pueden ser los recitales y festivales multitudinarios. En Madrid ya se presentaron primero Bad Bunny y luego la banda surcoreana BTS, mientras que en Londres Harry Styles ofrece una residencia de 12 shows como parte de su gira Together, Together.

En ese contexto, en su último concierto del viernes 26 de junio en el Estadio de Wembley, el artista británico sufrió un percance cuando se atragantó con un poco de agua y cayó al suelo mientras actuaba en la capital británica. Todo ocurrió en uno de sus movimientos más característicos sobre el escenario.

Tras lanzar un chorro de agua hacia arriba, como la ballena, mientras interpretaba As It Was, el tema con el que suele cerrar sus conciertos, Styles pareció atragantarse con el líquido que aún tenía en la boca y terminó desplomándose en el escenario. Los videos del momento, grabados desde distintos ángulos por sus seguidoras y difundidos en redes sociales, mostraron al cantante cayendo de espaldas y tratando de recuperarse mientras tosía, se desajustaba la corbata y se golpeaba el pecho.

Después de permanecer 17 segundos en el suelo del escenario, el cantante se incorporó, antes de despedirse del público con la mano. El artista, ya recuperado de ese momento, volvió a subir al escenario de Wembley para su siguiente concierto, aunque las imágenes han seguido preocupando a sus seguidores en la comunidad online y pidieron que tenga precaución con el truco.

Las reacciones en redes sociales comenzaron a circular y muchos usuarios reclamaron: “Cuando cayó de rodillas, mi corazón se detuvo de la impresión. Harry es increíble, sin duda se necesita una enorme fortaleza y resistencia para actuar con estas temperaturas, y aun así siempre lo da todo”.

Otros, más preocupados, expresaron: “¡Oh, no! Estaba luchando de verdad, de verdad, ¿por qué ninguno de su equipo notó que estaba luchando con su corbata? Esto es muy grave”.

Ese viernes Londres alcanzó un récord de 37,5°C, mientras Harry Styles actuaba ante 80.000 personas por noche en Wembley. En una de sus presentaciones durante la misma semana, el exintegrante de One Direction hizo una pausa para pedir al público que se cuidara en las condiciones extremas. “Vamos a cuidarnos mutuamente, por favor intenten mantenerse hidratados. Si necesitan algo en algún momento, avísenme, podemos parar en cualquier momento”, lanzó.

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