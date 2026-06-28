28 de junio de 2026 Inicio
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El respaldo de Marcelo Grandio a Manuel Adorni tras su renuncia: "Lo mejor está por venir"

El periodista utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al exfuncionario en medio del escándalo político y judicial que provocó su salida del Gobierno.

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Adorni junto a Grandio

Adorni junto a Grandio, el periodista que viajó con él a Punta del Este en vuelo privado.

El periodista Marcelo Grandio expresó su respaldo público al exjefe de Gabinete Manuel Adorni tras su renuncia al cargo, en medio de un escándalo político y judicial que marcó el fin de su gestión en el Gobierno. El comunicador utilizó sus redes sociales para difundir un mensaje de despedida directo hacia el exfuncionario y hacia el presidente Javier Milei.

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A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Grandio compartió el texto oficial de la dimisión. En la misma publicación, el periodista escribió: "Manu, amigo querido. Vamos y venimos. Lo mejor en esta nueva etapa está por venir", junto a menciones destinadas al exministro y al primer mandatario.

La imagen difundida por el cronista exhibe los motivos por los cuales Adorni comunicó su salida del Poder Ejecutivo. En la misiva, el exjefe de ministros agradeció a Milei la aceptación de su renuncia y aseguró que adoptó la determinación con el objetivo de proteger a su familia.

El texto detalla que la salida busca resguardar a su entorno de los "interminables ataques mediáticos". Asimismo, el exfuncionario negó de forma tajante las distintas acusaciones que diversos sectores realizaron en su contra durante los últimos meses de su gestión.

Grandio mantiene una estrecha relación con Adorni desde antes de su incorporación a la función pública. Meses atrás, el periodista quedó en el centro de la atención pública debido a su vinculación con un viaje que el entonces jefe de Gabinete realizó en un avión privado hacia Punta del Este.

En aquella oportunidad, el comunicador aclaró de forma pública que el funcionario abonó los pasajes correspondientes y defendió su accionar. Este nuevo mensaje constituye una de las primeras muestras de apoyo explícito hacia Adorni luego de que se oficializara su salida definitiva del Gobierno.

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