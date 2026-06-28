28 de junio de 2026 Inicio
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En una carrera para el olvido, Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria

El argentino tuvo una mala largada donde perdió puestos y llegó a caer al último lugar, aunque sobre el final logró acomodarse un puesto más adelante del que largó. La carrera la ganó George Russell y el podio lo completaron Max Verstappen y Kimi Antonelli.

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Colapinto terminó 15° y su compañerao

Colapinto terminó 15° y su compañerao, Pierre Gasly, 13°. Alpine no logró sumar pintos

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria, en un fin de semana que no fue uno de los mejores tanto para él como para el equipo, Alpine, que tampoco logró sumar puntos. Mercedes logró el 1-3 en el podio con el primer puesto de George Russell y tercero de Kimi Antonelli; Max Verstappen logró a subirse al podio ocupando el segundo lugar.

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Si bien el argentino finalizó una posición más de la que había largado, a lo largo de las 71 vueltas su presentación en la pista no fue la mejor. La salida fue la primera dificultad que enfrentó el piloto de 23 años. En la salida acusó una falta de potencia y cayó al fondo del clasificador: más allá que logró sobrepasar rápidamente a los Cadillac y los Aston Martin, la disputa con los Williams no fue buena. Sobre el final terminó escalando por delante de Albon y sobre el Haas de Ocon para terminar en el puesto 15.

Me quedé parado porque me quedé sin batería, después puede arrancar, pero en la curva uno me quedé de nuevo. Nos quedamos sin boots y ahora hay que entender el por qué”, fue el análisis del pilarense tras la finalización de la carrera y se sinceró: “Fue un día muy malo, patinando mucho. Fue un fin de semana difícil por el motor”.

Por su parte, su compañero, Pierre Gasly, tampoco logró tener un desempeño mejor, aunque finalizó 13°, dos posiciones por delante de Colapinto. Sin embargo, la frustración y enojo fue el mismo que el argentino. "La tarde fue horrible. Hemos tenido un problema de potencia. Fue la carrera más complicada del año en cuanto a adherencia. Hay muchas cosas que revisar”, sostuvo.

Con esta presentación de ambos pilotos lejos de la zona del top 10, Alpine no logró sumar unidades en este fin de semana como lo vino haciendo luego del parate del mes donde tuvo grandes carreras con ambos pilotos.

George Russell logró su segundo podio del año en la Fórmula 1

El ganador de la carrera fue el británico George Russell quien tuvo una buena largada y se apoderó de la punta defendiéndose de Charles Leclerc, con el correr de las vueltas, el piloto de Ferrari no logró sostener el lugar y fue superado por su compañero, Lewis Hamilton.

Sin embargo, quien le pisaba los pies y dieron un gran espectáculo fue la gran disputa que tuvo con Max Verstappen quien volvió a demostrar su potencial. Además, sobre el final, el líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, también dio la nota demostrando que quiere quedarse con el título adueñándose del primer lugar por momentos.

De igual modo, el británico piloto de Mercedes logró sacar una buena ventaja en la punto y se coronó este fin de semana, obteniendo su segunda victoria de la temporada tras conseguir el Gran Premio de Australia, seguido por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el líder del campeonato, como tercero.

Con el triunfo, Russell se adueñó del segundo lugar en el campeonato de pilotos, superando la línea de Lewis Hamilton, y le recortó unidades a su compañero, quien sigue siendo el líder con 171 puntos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras finalizada la carrera en el Gran Premio de Austria, Franco Colapinto y toda la Fórmula 1 ya están apuntando lo que será la próxima fecha, el próximo fin de semana.

La 11° fecha de la máxima categoría será en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el mítico circuito de Silverston del viernes 3 al 5 de julio, que volverá a contar con la carrera sprint.

Viernes 3 de julio

  • Entrenamientos Libres: 8:30
  • Clasificación Sprint: 12:30

Sábado 4 de julio

  • Carrera Sprint: 8
  • Clasificación (Principal): 12

Domingo 5 de julio

  • Carrera Principal: 11

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