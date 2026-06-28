Se filtraron los mensajes y propuestas que recibe Sofi Martínez en el Mundial 2026 La periodista deportiva protagonizó un momento que rápidamente ganó repercusión durante una transmisión vinculada al certamen internacional. La charla, cargada de humor y espontaneidad, despertó la atención de los seguidores y se volvió viral en las redes sociales. Agregar C5N en









Se filtraron los mensajes y propuestas que recibe Sofi Martínez en el Mundial 2026.

Un intercambio al aire con Sofi Martínez generó una gran repercusión entre los seguidores

La conversación mostró el lado más distendido del equipo periodístico.

La escena se produjo durante una transmisión relacionada con el certamen internacional.

El momento fue ampliamente compartido y comentado en redes sociales. Se filtraron los mensajes y propuestas que recibe Sofi Martínez en el Mundial 2026: la comunicadora habló en plena transmisión de la Copa del Mundo de la FIFA y reveló mensajes, anécdotas y situaciones que vive fuera de cámara durante el encuentro. Su presencia volvió a generar repercusión en el marco de la cobertura deportiva, donde la periodista no solo se destaca por su trabajo en los estadios, sino también por las situaciones que surgen detrás de escena.

En medio del trabajo periodístico, se conocieron detalles sobre las notificaciones, propuestas y cruces que recibe durante su trabajo en Estados Unidos, México y Canadá, donde se desarrolla la Copa del Mundo. El episodio dejó en evidencia el costado más distendido del equipo de prensa durante el seguimiento de un escenario deportivo de alcance mundial.

Este tipo de noticias suele viralizarse por su carácter secundario dentro del reporte deportivo, ya que se alejan de los resultados y protagonistas del torneo, pero generan gran interés en redes sociales por mostrar el costado más informal y humano del evento, así como situaciones, anécdotas o cruces fuera del juego y de los ganadores.

Qué dijo Sofi Martínez sobre los mensajes que recibe en el Mundial 2026 Durante una de las emisiones televisivas del evento, Sofi Martínez habló en tono distendido sobre las situaciones que vive fuera de cámara. La conversación surgió a partir de un intercambio con Lucila “La Tora” Villar, quien también forma parte de la cobertura y compartió experiencias similares.

En ese contexto, ambas periodistas comentaron que suelen recibir mensajes privados de futbolistas y personas vinculadas al entorno del Mundial, lo que derivó en una charla descontracturada al aire. Uno de los episodios que más repercusión generó ocurrió cuando La Tora recordó una anécdota compartida con Sofi Martínez durante su recorrido por los estadios. Con humor, la exparticipante de Gran Hermano expuso algunas situaciones vividas entre ambas, lo que provocó risas en el estudio y comentarios en redes sociales.