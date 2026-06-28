La renuncia de Manuel Adorni, en vivo: las repercusiones dentro del Gobierno y el anuncio de su reemplazante

El mensaje de Karina Milei tras la renuncia de Adorni

Minutos después de la confirmación de la renuncia de Adorni, la secretaria de Presidencia y hermana del presidente realizó un sentido comunicado en agradecimiento a la labor del exfuncionario dentro del gobierno.

"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven", destacó Karina en su comunicado.