Último adiós a Ernestina Pais: familiares y amigos despiden a la conductora en un velatorio privado La despedida se realiza este domingo en una casa velatoria del barrio porteño de Palermo, en un encuentro reservado para el círculo íntimo. Por Agregar C5N en









Último adiós a Ernestina Pais: familiares y amigos despiden a la conductora en un velatorio privado

Familiares, amigos y personas cercanas despiden este domingo a Ernestina Pais en un velatorio íntimo que se desarrolla en la casa velatoria Zucotti Hermanos, ubicada sobre la avenida Córdoba, en el barrio porteño de Palermo. La ceremonia se lleva adelante a puertas cerradas y se extenderá hasta las 11.30, en un ámbito reservado para el entorno más cercano de la conductora.

Pais falleció el viernes alrededor de las 19.30, a los 54 años, luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación ferroviaria en un paso a nivel. El hecho generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico, donde durante las últimas horas se multiplicaron los mensajes de despedida y las muestras de afecto hacia la periodista y conductora.

En paralelo, la investigación judicial continúa para determinar con precisión las circunstancias del siniestro. El sábado se realizó la autopsia al cuerpo de la conductora y los estudios preliminares fueron incorporados a la causa, mientras aún restan conocerse los resultados de los análisis complementarios.

El emotivo mensaje de Benicio tras la muerte de Ernestina Pais En medio del dolor por la pérdida, Benicio Guyot, el único hijo de la conductora, compartió en sus redes sociales una sentida despedida dedicada a su madre. En el extenso texto recordó el vínculo que los unía y escribió: "Tus 'te amo' pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita". También destacó la pasión con la que Ernestina encaraba cada proyecto y aseguró que "nunca pretendiste ser algo que no eras".