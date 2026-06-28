El fuerte enojo de La Reini contra las marcas por una acción solidaria: "Se la pasan dándole a todos los influencers"

La influencer quiso brindar ayuda a un barrio de La Matanza, pero recibió varias negativas lo que la hizo estallar y no se privó de nada en exponer su descargo.

Desde que logró su subcampeonato en MasterChef Celebrity, Sofía “La Reini” Gonet hizo un giro rotundo en la exposición mediática y empezó a mostrar una nueva faceta, más cercana a la ayuda social.

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En esa línea, la influecer de moda comenzó a trabajar en el streaming Resumido que la ayuda a acercarse más al lado solidario , por lo que, con su figura intentó ayudar a los más necesitado invocando la colaboración de varias marcas, pero ninguna tuvo la respuesta que esperaba, algo que la sorprendió y recurrió a las redes sociales para exponer su malestar.

Todo surgió a raíz de sus informes en la calle en los que da a conocer problemáticas de vecinos del Barrio 31 u otros en los que acompaña a bomberos voluntarios en su día a día. Tras ello, se sumó a la campaña Techo, que ayudan a personas de La Matanza.

Sumergida en la triste realidad más vulnerable que atraviesan las familias La Reini decidió contactarse con varias de las marcas con las que trabaja para pedirles que se sumen a la causa con frazadas, abrigos o electrodomésticos, pero la respuesta no fue la esperaba, por eso no se quedó callada y explotó .

A través de sus redes sociales, la modelo hizo un duro descargo escrachando y apuntando con todas estas marcas que suelen regalarle productos y que, en esta oportunidad, se negaron ayudar a personas en situación extrema.

“Conocimos un par de familias más. Todas, obviamente, están en una situación de necesidad extrema. No sé ni cómo explicarles, pero no tienen absolutamente nada”, le comentó La Reini a sus seguidores y agregó: “Estamos en la semana más fría del año, la situación es desgarradora y es súper urgente”.

NO FUE SOLO A LLEVAR AYUDA: TAMBIÉN PUSO EL CUERPO POR RAFAEL CASTILLO



En medio de la semana más fría del año, La Reini volvió a caminar las calles de Rafael Castillo para acompañar a familias que hoy viven una realidad muy dura.



Conmovida por lo que vio, intentó conseguir… pic.twitter.com/2XscVaoS32 — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) June 27, 2026

En esa línea reveló contactó a varias marcas con las que trabajaba, pero que “no solo no me dieron pelota, sino que me contestaron tipo: ‘No, pasa que los procesos son muy largos’”. “Si yo les decía: ‘Es para equipar mi casa’, me mandaban capaz diez cosas o más, o marcas que se la pasan dándole a todos los influencers para que se equipen todas sus mansiones en Nordelta. Ni una cosa me dieron”.

La reacción de La Reini ante la negativa de las marcas para una acción solidaria

En su descargo, Sofía “La Reini” Gonet expuso su malestar y reconoció que le pareció “súper shockeante” cómo ninguna marca le quiso dar una mano: “Tuve que comprar, que no me quejo porque puedo, pero pude comprar, nada, cuatro estufas eléctricas, mantas, pijamas, medias”.

Si bien es una buena acción la que está realizando la influencer, considera que todo ese esfuerzo “no alcanza”, por eso decidió pedir ayuda, aunque no lo logró.

“Me encantaría estar llevando diez, me encantaría estar llevando cien, me encantaría estar llevando muchas más cosas. La verdad es que cuando no hay nada y cuando todo se necesita, no, no puedo esperar. El Estado está súper ausente, siempre estuvo ausente, ahora está más ausente que nunca. Las marcas, no sé. Si alguna marca está interesada en participar de alguna manera conmigo y con Techo, me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Techo”, concluyó.