IR A
IR A

El fuerte enojo de La Reini contra las marcas por una acción solidaria: "Se la pasan dándole a todos los influencers"

La influencer quiso brindar ayuda a un barrio de La Matanza, pero recibió varias negativas lo que la hizo estallar y no se privó de nada en exponer su descargo.

Me resulta súper shokeante cómo ninguna marca me quiso dar una mano

"Me resulta súper shokeante cómo ninguna marca me quiso dar una mano", se quejó.

Desde que logró su subcampeonato en MasterChef Celebrity, Sofía “La Reini” Gonet hizo un giro rotundo en la exposición mediática y empezó a mostrar una nueva faceta, más cercana a la ayuda social.

susto en el escenario: harry styles se ahogo tras realizar su famoso truco y se desplomo en el suelo
Te puede interesar:

Susto en el escenario: Harry Styles se ahogó tras realizar su famoso truco y se desplomó en el suelo

En esa línea, la influecer de moda comenzó a trabajar en el streaming Resumido que la ayuda a acercarse más al lado solidario, por lo que, con su figura intentó ayudar a los más necesitado invocando la colaboración de varias marcas, pero ninguna tuvo la respuesta que esperaba, algo que la sorprendió y recurrió a las redes sociales para exponer su malestar.

Todo surgió a raíz de sus informes en la calle en los que da a conocer problemáticas de vecinos del Barrio 31 u otros en los que acompaña a bomberos voluntarios en su día a día. Tras ello, se sumó a la campaña Techo, que ayudan a personas de La Matanza.

Sumergida en la triste realidad más vulnerable que atraviesan las familias La Reini decidió contactarse con varias de las marcas con las que trabaja para pedirles que se sumen a la causa con frazadas, abrigos o electrodomésticos, pero la respuesta no fue la esperaba, por eso no se quedó callada y explotó.

A través de sus redes sociales, la modelo hizo un duro descargo escrachando y apuntando con todas estas marcas que suelen regalarle productos y que, en esta oportunidad, se negaron ayudar a personas en situación extrema.

“Conocimos un par de familias más. Todas, obviamente, están en una situación de necesidad extrema. No sé ni cómo explicarles, pero no tienen absolutamente nada”, le comentó La Reini a sus seguidores y agregó: “Estamos en la semana más fría del año, la situación es desgarradora y es súper urgente”.

En esa línea reveló contactó a varias marcas con las que trabajaba, pero que “no solo no me dieron pelota, sino que me contestaron tipo: ‘No, pasa que los procesos son muy largos’”. “Si yo les decía: ‘Es para equipar mi casa’, me mandaban capaz diez cosas o más, o marcas que se la pasan dándole a todos los influencers para que se equipen todas sus mansiones en Nordelta. Ni una cosa me dieron”.

La reacción de La Reini ante la negativa de las marcas para una acción solidaria

En su descargo, Sofía “La Reini” Gonet expuso su malestar y reconoció que le pareció “súper shockeante” cómo ninguna marca le quiso dar una mano: “Tuve que comprar, que no me quejo porque puedo, pero pude comprar, nada, cuatro estufas eléctricas, mantas, pijamas, medias”.

Si bien es una buena acción la que está realizando la influencer, considera que todo ese esfuerzo “no alcanza”, por eso decidió pedir ayuda, aunque no lo logró.

Me encantaría estar llevando diez, me encantaría estar llevando cien, me encantaría estar llevando muchas más cosas. La verdad es que cuando no hay nada y cuando todo se necesita, no, no puedo esperar. El Estado está súper ausente, siempre estuvo ausente, ahora está más ausente que nunca. Las marcas, no sé. Si alguna marca está interesada en participar de alguna manera conmigo y con Techo, me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Techo”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una generadora de contenido imaginó un abrazo entre la conductora y el periodista.

Ernestina Pais y Jorge Guinzburg, una dupla histórica: imaginaron su reencuentro con IA y se volvió viral

Ernestina Pais en la obra de teatro que rprotagonizaba con Palomino, Vena y Gaetni.

Carlos Rottemberg, conmovido por la muerte de Ernestina Pais: "Estamos en shock"

Se separaron en pleno embarazo.

Un reconocido influencer se separó de su pareja en pleno embarazo y fue cuestionado en redes sociales

Lowrdez sin filtro, respondió a las críticas.

Cansada de las críticas, Lowrdez de Bandana respondió sin filtros: "Amo mi cuerpo y soy un lechón contento"

La famiia de Cinzia de GH se solidarizó con las víctimas de Venezuela.

El conmovedor mensaje de la familia de Cinzia Francischiello, la participante venezolana de Gran Hermano

Antonela Roccuzzo se mostró conmovida por la catástrofe en Venezuela.

"Ayuda a Venezuela": Antonela Roccuzzo se solidarizó con los damnificados por el terremoto

últimas noticias

El auto que conducía el músico se pasó al carril contrario y chocó de frente contra un camión.

Luto en el folklore: murió un joven chamamecero en un fatal accidente en Neuquén

Hace 36 minutos
Adorni junto a Grandio, el periodista que viajó con él a Punta del Este en vuelo privado.

El respaldo de Marcelo Grandio a Manuel Adorni tras su renuncia: "Lo mejor está por venir"

Hace 37 minutos
Javier Milei en la cumbre del Mercosur de julio de 2025.

Javier Milei participará de la cumbre del Mercosur en medio de tensiones con Brasil y Venezuela

Hace 58 minutos
Ernestina Pais junto a su hijo.

El hijo de Ernestina Pais publicó un conmovedor mensaje tras el velorio de su madre

Hace 1 hora
Si el calentamiento continúa como en las últimas décadas, hacia 2100 solo quedarán pequeños restos de hielo, advirtieron.

Ola de calor en Europa: los glaciares suizos se derriten a un ritmo alarmante

Hace 1 hora