28 de junio de 2026 Inicio
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Javier Milei participará de la cumbre del Mercosur en medio de tensiones con Brasil y Venezuela

El Presidente viajará a Paraguay para ser parte del encuentro en medio de malestares diplomáticos con Brasil y Venezuela y tras la renuncia de su jefe de Gabinete investigado por enriquecimiento ilícito.

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Javier Milei en la cumbre del Mercosur de julio de 2025.

Javier Milei en la cumbre del Mercosur de julio de 2025.

Mariano Fuchila

Tras la renuncia de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, el presidente Javier Milei viajará a Paraguay para participar de la cumbre del Mercosur este martes. El contexto regional está fuertemente marcado por las diferencias ideológicas entre los mandatarios del bloque comercial.

La conductora analizó la reuncia de Adorni y las consecuencias en el Gobierno.
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Milei volverá a cruzarse con el mandatario de Brasil, Lula da Silva, con quien mantienen diferencias marcadas no solo en lo que respecta al rol que debería ocupar el Mercosur sino también sobre la relación de Latinoamérica con Estados Unidos, entre otros temas.

En ese sentido también se suma la fricción por Venezuela tras la captura y detención del presidente Nicolás Maduro por parte del ejército que responde a Donald Trump. La situación política del país caribeño continúa siendo un punto de fricción dentro del bloque y condiciona la posibilidad de consensos en materia de política exterior.

Las diferencias entre el mandatario argentino y su par brasileño se arrastran desde la campaña electoral y se profundizaron en los primeros meses de gestión, con choques discursivos y señales de distanciamiento político que impactan en la dinámica regional.

Esta cumbre del Mercosur se dividirá entre los países que impulsan una mayor integración y acuerdos comerciales ampliados y aquellos que, como Argentina, insisten en revisar el funcionamiento del bloque y avanzar hacia esquemas más flexibles.

Javier Milei en medio de la crisis interna por la renuncia de Manuel Adorni

Mientras Milei termina de definir quién reemplazará a Adorni en la Jefatura de Gabinete, el nombre de Diego Santilli aparece como el principal candidato para ocupar el cargo. Sin embargo, la decisión aún no está cerrada y en las últimas horas también tomó fuerza el nombre del canciller Pablo Quirno. De demorar la definición, el Presidente viajaría sin jefe de Gabinete designado.

También deberá saldar la discusión dentro de la Casa Rosada sobre la continuidad de Adorni como representante del Estado en el directorio de YPF o si designa a un sucesor.

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El puesto es uno de los más relevantes dentro de la petrolera, ya que representa la denominada "acción de oro" del Estado y contempla honorarios que rondan los $80 millones mensuales, aunque Adorni había renunciado a percibir ese ingreso mientras integró el Gobierno. Entre las alternativas que analiza el Ejecutivo figura replicar el esquema aplicado con Guillermo Francos, quien permaneció vinculado a YPF tras dejar la Jefatura de Gabinete, aunque con un rol diferente.

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