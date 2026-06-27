27 de junio de 2026 Inicio
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Delcy Rodríguez le agradeció a Javier Milei el envío de asistencia tras los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela realizó un posteo dedicado especialmente al mandatario argentino: "Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas".

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La presidenta de Venezuela agradeció a Milei por la asistencia

La presidenta de Venezuela agradeció a Milei por la asistencia

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En sus redes sociales, la mandataria escribió: "Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei y al pueblo argentino por su solidaridad y apoyo en este momento difícil".

Luego agregó: "Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas":

Las Fuerzas Armadas argentinas llegaron a Venezuela para brindar asistencia tras los terremotos

Mientras crece la preocupación por el doble terremoto que tuvo lugar en Venezuela, que se cobró la vida de casi 1000 personas, el Ejército argentino ya llegó al país bolivariano para brindar asistencia.

El anuncio estuvo a cargo del Ministerio de Defensa, quie realizó un posteo alrededor de las 7 de la mañana para informar el arribo del primer contigente que tendrá como objetivo brindar asistencia para buscar sobrevivientes bajo los escombros.

"La misión, al mando del Coronel Wissinger, fue recibida por el General en Jefe Gustavo Enrique González López, Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, dando inicio al despliegue de las capacidades argentinas en el terreno", escribieron.

En la misma línea informaron que la zona de responsabilidad asignada al contingente argentino será la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira.

Ayuda humanitaria en Venezuela: los elementos a disposición

El flamante vocero presidencial Adrián Ravier enlistó una serie de elementos, eqiupamientoy y personal que viajarán desde Argentina

  • Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.
  • 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.
  • 2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.
  • Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.
  • Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército
  • 134 carpas y 48 kits de cocina.
  • Colchones, camillas y aires acondicionados.

Cancillería confirmó la llegada de rescatistas y equipamiento a Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, contó la noticia en sus redes sociales: "Quiero destacar que el gobierno de Venezuela ha solicitado también asistencia en la rehabilitación del aeropuerto de Caracas y que directivos de Aeropuertos Argentina 2000 han viajado para asistir en este tema".

Por último, comentó: "También agradecer a YPF y Aerolíneas por el apoyo brindado y los esfuerzos realizados para poder cumplir esta misión de manera tan rápida y eficiente".

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