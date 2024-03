Nikki Haley venció a Donald Trump en la interna republicana en Washington y ganó por primera vez

La ex gobernadora de Carolina del Sur se impuso contra el expresidente de Estados Unidos al cosechar el 63% de los votos.

La ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley ganó las primarias presidenciales en Washington y de esta manera, obtuvo su primer triunfo en la interna republicana contra el expresidente estadounidense Donald Trump.

De esta manera el expresidente de Estados Unidos tuvo otro revés en Washington debido a que en 2020 había perdido allí con el entonces candidato y ahora presidente, Joe Biden, con el 92% de los sufragios.

Donald Trump CPAC Donald Trump. Télam

En un comunicado, desde el equipo de campaña de la ex gobernadora de Carolina del Sur afirmaron que no los asombró los resultados de la votación. "No es sorprendente que los republicanos más cercanos a la disfunción de Washington rechacen a Donald Trump y todo su caos", indicó la vocera de Haley, Olivia Pérez-Cubas.

Por su parte, los colaboradores de Trump indicaron que los resultados "reafirman el objetivo de la campaña del presidente Trump: drenar el pantano y poner a Estados Unidos primero".

Por otro lado, el triunfo del expresidente estadounidense, de 77 años, se produjo en la previa al Supermartes, cuando 15 estados y un territorio elegirán a su candidato.

La Corte Suprema le allanó el camino a Donald Trump para ser candidato en Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados Unidos retiró un posible obstáculo en el camino de Donald Trump hacia la Casa Blanca, al desestimar por unanimidad un fallo de un tribunal de Colorado que podría haberlo excluido de las primarias por su presunta implicación en el asalto al Capitolio.

El fallo a favor del expresidente llega la víspera del supermartes, cuando 15 estados, incluido Colorado, celebran primarias para las presidenciales de noviembre, en las que posiblemente se repetirá el duelo entre Trump y el demócrata Joe Biden.

Los nueve magistrados debían responder a una pregunta: ¿puede figurar el nombre de Trump en las papeletas de las primarias presidenciales republicanas en el estado de Colorado debido a su presunto papel en el ataque de sus partidarios al Capitolio 6 de enero de 2021?

Por unanimidad, el tribunal, de mayoría conservadora, estimó que "la sentencia de la corte suprema de Colorado (...) no se sostiene", lo que significa que Trump, de 77 años, el republicano favorito para la nominación, puede figurar en las papeletas de este estado.

"Los nueve miembros de la corte están de acuerdo con ese resultado", añadieron.

La Corte Suprema de Colorado, citando la 14ª Enmienda de la Constitución, dictaminó en diciembre que Trump debe quedar excluido de las papeletas debido a su presunto papel en el ataque al Congreso el 6 de enero de 2021, cuando sus simpatizantes intentaron impedir que se certificara la victoria electoral de Biden.

La sección 3 de la 14ª Enmienda prohíbe a cualquier persona ocupar un cargo público si ha participado en una "insurrección o rebelión" después de haber prometido defender la Carta Magna.

Pero durante dos horas de alegatos en febrero, tanto los jueces conservadores como los liberales expresaron preocupación ante la posibilidad de que los estados puedan decidir individualmente qué candidatos deben figurar en las papeletas de las presidenciales de noviembre de este año.

Este lunes la Corte Suprema dictaminó que "la responsabilidad de hacer cumplir la Sección 3 para los funcionarios y candidatos federales recae en el Congreso y no en los estados".