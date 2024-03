Donald Trump volvió a elogiar a Javier Milei: "Él me ama y yo lo amo a él"

"MAGA es el mayor movimiento del mundo, incluso Argentina es MAGA, su presidente es un gran tipo, él me ama, y yo lo amo a él, ¡yo quiero a todos los que me aman!", afirmó, sonriendo.

"Él es un hombre MAGA, pero es una forma ligeramente diferente de MAGA, es Make Argentina Great Again. Y lo está haciendo, está haciendo un buen trabajo ahí, se está deshaciendo de un montón de basura, espero que lo logre. Es un hermoso país y ahora tienen a un hombre de acción, duro", concluyó Trump.

Así fue el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en la cumbre de la ultraderecha

Milei estuvo presente en la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) de Washington, a fines de febrero, donde corrió exaltado tras bambalinas al encuentro de Trump.

Visiblemente emocionado, el mandatario argentino miró fijamente al expresidente de Estados Unidos y lo saludó con un efusivo "Nice to meet you" ("Encantado de conocerlo"). Aunque no queda claro si el encuentro estaba pactado, Trump no rehuyó al saludo de Milei y lo abrazó afectuosamente. Luego, mirando a las cámaras que los filmaban y fotografiaban, exclamó: "Make Argentina Great Again" (MAGA - "Hagamos a Argentina grande otra vez").

Horas antes, el líder republicano expresó palabras elogiosas para Milei en su intervención en la mencionada conferencia. "Javier Milei es un gran caballero. ¿Saben qué? Él es MAGA: Make Argentina Great Again. Él mismo dijo: 'Yo soy MAGA'. Y después me di cuenta. Es uno de los pocos que puede volver a hacer grande a la Argentina", sostuvo Trump.

Con un discurso marcado por la carrera a la presidencia norteamericana, el empresario devenido a político afirmó que “Joe Biden es una amenaza para la democracia”, y aseveró que “Estoy aquí para liberar a esta nación cautiva de Joe Biden y su pandilla”.

Por su parte, Milei también dio un discurso para los presentes, más de corte técnico económico, sobre "como la economía neoclásica y su visión de los fallos de mercado son funcionales a la base del socialismo". Con palabras elogiosas para el sistema capitalista y de extrema dureza con la mentada "casta politica", el argentino provocó aplausos en un auditorio ávido de escucharlo.