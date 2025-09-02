3 de septiembre de 2025 Inicio
Nicolás Maduro repudió el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe: "Vienen por el petróleo venezolano"

El presidente de Venezuela acusó a la Casa Blanca de inventar una narrativa falsa sobre la presencia del narcotráfico y advirtió que la verdadera intención es avanzar militarmente y tomar control de los recursos naturales del país.

Nicolás Maduro / Donald Trump

Nicolás Maduro respondió a las recientes acciones militares de Estados Unidos en el Caribe, que según Donald Trump tienen como objetivo combatir el narcotráfico. El presidente de Venezuela advirtió que el objetivo real es "apoderarse" del petróleo de su país.

Trump ordenó desplegar buques de guerra en el Caribe sur.
Trump anunció el hundimiento de un barco que transportaba drogas desde Venezuela: once muertos

El mandatario venezolano acusó a la Casa Blanca de inventar una narrativa falsa sobre la presencia del narcotráfico. Según Maduro, este "cuento" o "relato" se utiliza para encubrir la verdadera intención de Estados Unidos: avanzar militarmente y tomar control de los recursos naturales del país.

"Ellos vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, vienen por el gas. Ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, les pertenece a ustedes. Es del pueblo de Venezuela", enfatizó Maduro.

El líder del régimen venezolano remarcó que su país posee la reserva de crudo probada más grande del mundo y la cuarta reserva de gas natural más grande del planeta. Además, el país también tiene significativas reservas de oro.

Para ilustrar la magnitud de la amenaza, Maduro ha destacado el despliegue de una importante fuerza naval de Estados Unidos en la región. El presidente mencionó la presencia de "ocho barcos de guerra" equipados con "1,200 misiles" y un submarino nuclear, describiendo esta situación como si "nos apuntaran en la cabeza".

