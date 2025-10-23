23 de octubre de 2025 Inicio
Lourdes Fernández de Bandana ya había denunciado a su expareja por violencia de género

La artista había hecho una grave acusación contra su expareja en 2022. Tras horas de confusión, Lourdes realizó un posteo en redes sociales y aseguró que está bien.

La denuncia de Lourdes en 2022 fue para Leandro.

Apareció Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es terrible"

En noviembre del 2022, Lourdes había publicado un impactante video en donde se la podía ver con moretones y golpes en el rostro. “Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo", escribió en su momento.

"Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnudas sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, agregó sobre Leandro Esteban García Gómez.

Actualmente, su madre, Mabel López, radicó la presentación formal y la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, envió un mail a la Comisaría Vecinal 14B este miércoles 22 de octubre por la noche.

A raíz de eso, personal policial se acercaron hasta el domicilio de la cantante en Palermo, donde vive con su pareja Leandro García Gómez, y tras tocar timbre, el hombre fue quien atendió a los oficiales y negó que sigan siendo pareja e incluso aseguró que la artista ya no vivía más en dicho domicilio.

Quién es Leandro, el exnovio de Lourdes de Bandana

El joven se presentó en febrero del 2022 junto a Lourdes en el programa de Moria Casán en Canal 9, Moria es Moria, y blanquearon su relación ante el público y la conductora.

Durante la entrevista, Leandro reveló como conoció a la artista. "Nos presentó un amigo y yo no tenía tanta dimensión de quién era", comentó. Allí, ambos se mostraron muy apegados y ella detalló sobre los inicios de su relación: "Nos tocó justo la pandemia y pasamos un montón de cosas juntos", precisó.

Leandro destacó que lograron entablar un excelente vínculo rápidamente. "De ella me mató todo. Es una re compañera. Estamos muertos de amor. Estoy muy enamorado", concluyó.

Qué dice la denuncia de la madre de Lourdes

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

El reality donde surgieron Bandana y Mambrú.

¡Vuelve Popstars! El regreso a Telefé del reality que marcó una época

Qué pasó con Lourdes: cronología de horas cargadas de incertidumbre y confusión

