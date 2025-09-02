2 de septiembre de 2025 Inicio
Donald Trump anunció el hundimiento de un barco que transportaba drogas desde Venezuela: once muertos

El presidente estadounidense dio detalles de una operación militar realizada en aguas internacionales en el Caribe sur, en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Caracas.

Por
Trump ordenó desplegar buques de guerra en el Caribe sur.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas militares de su país interceptaron y atacaron una embarcación cargada de drogas en el sur del Caribe. Según el mandatario, el barco procedía de Venezuela y fue neutralizado en una operación dirigida a combatir el narcotráfico, que "resultó en la muerte de 11 terroristas".

Kamala Harris, ahora sin custodia oficial.
"Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado", señaló Trump a la prensa reunida en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Embed

Luego, en la plataforma Truth Social, Trump difundió imágenes del instante preciso en el que las fuerzas militares estadounidenses dispararon y hundieron la embarcación en aguas internacionales del Caribe.

El presidente estadounidense, además, aseguró que el barco pertenecía a "narcoterroristas del Tren de Aragua", a la que definió como una organización "que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental".

"El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas. Ninguna fuerza estadounidense fue herida en esta operación", comunicó Trump.

Embed

Hasta el momento, Washington no informó la ubicación exacta del ataque. Tampoco explicó de qué manera comprobó que el barco transportaba drogas y era operado por Tren de Aragua. Sin embargo, Trump cerró su mensaje con una fuerte advertencia: "Que esto sirva de aviso a cualquiera que siquiera piense en traer drogas a Estados Unidos de América. ¡Cuidado!".

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó la operación militar en su cuenta de la red social X y ofreció detalles adicionales. "Como acaba de anunciar el presidente, hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcorubio/status/1962955959195537618&partner=&hide_thread=false

El operativo se llevó a cabo en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Caracas. Trump acusó acusado públicamente al líder venezolano, Nicolás Maduro, de estar involucrado en una red de narcotráfico y ordenó desplegar buques de guerra en el Caribe sur, lo que incrementó la especulación sobre posibles acciones militares en la región.

En respuesta a la intensificación de la presión estadounidense, Maduro había decretado un estado de "alerta máxima", alegando la necesidad de defenderse de lo que consideraba amenazas militares por parte de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses negaron tener planes de una invasión, enmarcando sus acciones como parte de una campaña contra el narcotráfico.

