22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Corea del Norte lanzó misiles balísticos de corto alcance en la previa del viaje de Donald Trump a Asia

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó los proyectiles y advirtió que "mantiene la capacidad y la preparación para responder de forma abrumadora a cualquier provocación".

Por
Corea del Norte lanzó los misiles antes del viaje de Donald Trump.

Corea del Norte lanzó los misiles antes del viaje de Donald Trump.

EFE

Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte lanzaron misiles balísticos de corto alcance a Corea del Sur, en la previa del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se desarrollará del 31 de octubre al 1° de noviembre con la asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EEUU expuso la determinación tomada.
Te puede interesar:

Estados Unidos confirmó que comprará poca carne argentina pero advirtió por la fiebre aftosa

En un comunicado, el Estado Mayor Conjunto surcoreano advirtió el despliegue de proyectiles de su vecino. "Nuestro Ejército incrementó las tareas de vigilancia de cara a posibles lanzamientos adicionales y mantiene una postura de firme preparación, al tiempo que comparte la información relevante con EEUU y Japón", marcó.

En tal sentido, alertó sobre una respuesta por hostilidades: "Nuestro Ejército, bajo una robusta postura combinada en defensa junto a EEUU, vigila de cerca los diversos movimientos de Corea del Norte y mantiene la capacidad y la preparación para responder de forma abrumadora a cualquier provocación".

Donald Trump y Xi Jinping
Donald Trump junto a Xi Jinping.

Donald Trump junto a Xi Jinping.

El lanzamiento de misiles balísticos fue el primero luego de que Lee Jae-myung asumiera la presidencia de Corea del Sur en junio y antes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que será clave ya que Trump afirmó que busca concretar un acuerdo comercial con su par de China, Xi Jinping, en medio de una relación de tire y afloje entre Estados Unidos y el país asiático por los aranceles y la tensión en los diálogos. También viajará a Malasia y Japón.

El republicano recibió en la Casa Blanca al primer ministro australiano, Anthony Albanese, y reconoció que busca "cerrar un acuerdo comercial justo con Beijing". Además, se mostró optimista sobre la relación entre ambos países y marcó que podría estabilizarse.

Los dichos del republicano se llevaron a cabo después de que el Ministerio de Comercio chino acusara al país norteamericano de "hacer descarrilar" el diálogo comercial bilateral y advirtiera que las amenazas de Washington "no son la forma correcta de relacionarse con China".

La expectativa por la presencia de Donald Trump en Asia y el posible acuerdo comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expuso el lunes que espera cerrar un acuerdo comercial en octubre con su par de China, Xi Jinping, y viajar a ese país en 2026, en medio de una relación de tire y afloje entre ambas naciones por los aranceles y la tensión en los diálogos.

Trump recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y reconoció que busca "cerrar un acuerdo comercial justo con Beijing". Además, se mostró optimista sobre la relación entre Estados Unidos y China y marcó que podría estabilizarse.

El cónclave está previsto que se lleve a cabo en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de Corea del Sur, que se desarrollará del 31 de octubre al 1° de noviembre. Además, se producirá después de que el Ministerio de Comercio chino acusara al país norteamericano de "hacer descarrilar" el diálogo comercial bilateral y advirtiera que las amenazas de Washington "no son la forma correcta de relacionarse con China".

En tal sentido, un portavoz de la cartera aseguró en un comunicado que las “contramedidas” anunciadas por Pekín, entre las que se incluyen nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y productos vinculados a su procesamiento, son “actos necesarios de defensa pasiva para preservar los legítimos derechos e intereses de las empresas e industrias chinas”.

“Esperamos que Estados Unidos reconozca su error, avance con China en la misma dirección y regrese al camino del diálogo y las consultas”, señaló el vocero, quien advirtió que si Washington insiste “en el camino erróneo”, Pekín adoptará “medidas resueltas” para protegerse.

Los dichos respondieron directamente a la postura de Trump sobre los aranceles a los productos chinos y aumentar los controles sobre la exportación de tecnología. “No queremos una guerra comercial, pero tampoco la tememos”, recalcó el portavoz.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su  historia: causas y consecuencias

Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su historia: causas y consecuencias

El ajedrecista era conocido por sus seguidores en internet como Danya.
play

Quién era Daniel Naroditsky, el Gran Maestro de ajedrez y streamer, que murió de forma inesperada

La reunión entre Putin y Trump no tenía fecha confirmada, pero iba a realizarse en Hungría.

Estados Unidos anunció que se suspendió la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

Un sector de la Casa Blanca será demolido para construir un salón de baile.

Donald Trump inició la demolición de un sector de la Casa Blanca para construir un salón de baile

Los demócratas cuestionaron que Bessent no haya consultado al Congreso.

Los demócratas presionan a Bessent y piden suspender el swap con Argentina

Javier Milei junto a Donald Trump.

Productores ganaderos de Estados Unidos rechazan importar más carne de Argentina

Rating Cero

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

Conocé los detalles del divorcio de los papás de la reconocida cantante y actriz

Cómo fue el divorcio de los padres de Miley Cyrus tras décadas de estar juntos

Ahora, llegó a gran N roja Ni una palabra, la película de suspenso y drama de 2001 que fue tendencia en pantalla grande y, actualmente, escaló rápidamente entre las más vistas. 
play

De qué se trata Ni una palabra, la película de suspenso con actores destacados que ahora está en Netflix

One Punch-Man es un fenómeno que ha captado la atención del público debido a su enfoque original. Ambientado en un mundo donde los héroes son profesionales con clasificaciones establecidas, la historia presenta al aparentemente sencillo Saitama, un héroe invencible.
play

One Punch-Man llega con una nueva temporada a Netflix: de qué se trata

Yanina Latorre se cansó de Wanda Nara y decidió exponerla en vivo.

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: "Sos tan zorra..."

últimas noticias

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Hace 14 minutos
El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.

Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

Hace 24 minutos
El gobierno peruano declaró la emergencia para contener las protestas.

Perú declaró el estado de emergencia en Lima por la ola de violencia e inseguridad

Hace 1 hora
Corea del Norte lanzó los misiles antes del viaje de Donald Trump.

Corea del Norte lanzó misiles balísticos en la previa del viaje de Trump a Asia

Hace 1 hora
En agosto la actividad económica registró una suba interanual del 2,4%

En agosto, la actividad económica registró una suba interanual del 2,4% gracias a la intermediación financiera

Hace 1 hora