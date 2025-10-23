Dos nuevos feriados: qué localidades se suman al fin de semana largo del 24 de octubre en 2025

El calendario de octubre 2025 en Argentina suma nuevos feriados que amplían los fines de semana largos, generando expectativa entre distintas localidades. Esto hace que conocer qué municipios se suman al feriado del viernes 24 sea clave para planificar con anticipación.
Las jornadas no laborables locales suelen tener un impacto importante en la organización de escuelas, comercios y organismos públicos, que ajustan sus horarios y servicios en función de estas disposiciones. Además, más allá de la logística, estos feriados representan una oportunidad para disfrutar de los eventos locales que se realizarán.
Feriado del 24 de octubre: qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo
-calendario anotación feriados
El viernes 24 de octubre se celebrará un feriado en determinadas localidades, otorgando un fin de semana largo de tres días. Los municipios alcanzados son: